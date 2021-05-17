https://ria.ru/20210517/rassledovanie-1732590730.html

СК расследует около 60 уголовных дел, связанных с коронавирусом

СК расследует около 60 уголовных дел, связанных с коронавирусом

В производстве особого отдела Следственного комитета РФ, специализирующегося на расследовании дел, связанных с коронавирусом, находится почти 60 уголовных дел,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:39

2021-05-17T10:39

2021-05-17T10:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. В производстве особого отдела Следственного комитета РФ, специализирующегося на расследовании дел, связанных с коронавирусом, находится почти 60 уголовных дел, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.Он отметил, что тема форума "Вакцинация права" дает повод задуматься о роли права в условиях пандемии, каким образом правовая система может внести свой вклад в борьбу с этим мировым злом.

https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598770927.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин