https://ria.ru/20210517/rassledovanie-1732590730.html
СК расследует около 60 уголовных дел, связанных с коронавирусом
СК расследует около 60 уголовных дел, связанных с коронавирусом
В производстве особого отдела Следственного комитета РФ, специализирующегося на расследовании дел, связанных с коронавирусом, находится почти 60 уголовных дел,... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:39
2021-05-17T10:39
2021-05-17T10:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. В производстве особого отдела Следственного комитета РФ, специализирующегося на расследовании дел, связанных с коронавирусом, находится почти 60 уголовных дел, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.Он отметил, что тема форума "Вакцинация права" дает повод задуматься о роли права в условиях пандемии, каким образом правовая система может внести свой вклад в борьбу с этим мировым злом.
https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598770927.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин