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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210517/rassledovanie-1732590730.html
СК расследует около 60 уголовных дел, связанных с коронавирусом
СК расследует около 60 уголовных дел, связанных с коронавирусом
В производстве особого отдела Следственного комитета РФ, специализирующегося на расследовании дел, связанных с коронавирусом, находится почти 60 уголовных дел,... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:39
2021-05-17T10:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. В производстве особого отдела Следственного комитета РФ, специализирующегося на расследовании дел, связанных с коронавирусом, находится почти 60 уголовных дел, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.Он отметил, что тема форума "Вакцинация права" дает повод задуматься о роли права в условиях пандемии, каким образом правовая система может внести свой вклад в борьбу с этим мировым злом.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин

СК расследует около 60 уголовных дел, связанных с коронавирусом

10:39 17.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. В производстве особого отдела Следственного комитета РФ, специализирующегося на расследовании дел, связанных с коронавирусом, находится почти 60 уголовных дел, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
"Мы создали отдел по борьбе с преступностью, связанной с коронавирусом. В производстве этого отдела уже находятся 58 уголовных дел", - сказал Бастрыкин на международном молодежном юридическом форуме в Петербурге.
Он отметил, что тема форума "Вакцинация права" дает повод задуматься о роли права в условиях пандемии, каким образом правовая система может внести свой вклад в борьбу с этим мировым злом.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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