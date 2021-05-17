Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210517/puteshestviya-1732644432.html
Названы страны, куда российские туристы чаще всего ищут билеты
Названы страны, куда российские туристы чаще всего ищут билеты
Российские путешественники сразу после объявлении оперштаба о возобновлении авиасообщения с Исландией, Мальтой, Мексикой и Португалией стали активно искать туры РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:39
2021-05-17T16:08
куда можно лететь
куда поехать
туристы
отдых
путешествия
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154800/82/1548008285_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_0659a6f008189ae1f7fbf37fd2014851.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские путешественники сразу после объявлении оперштаба о возобновлении авиасообщения с Исландией, Мальтой, Мексикой и Португалией стали активно искать туры и авиабилеты в эти страны, сообщает Aviasales.Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение об открытии авиасообщения между Россией и пятью странами — вышеперечисленными, а также Саудовской Аравией. Полеты планируется восстановить с 25 мая 2021 года."Сразу после появления информации о возобновлении перелетов, количество поисковых запросов в эти страны выросло в два-три раза. Так, число поисков авиабилетов из России в мексиканский курортный город Канкун вырос на 108 процентов по сравнению со средним количеством поисков в день за последнюю неделю. В Мехико — на 93 процента", — сообщили в компании.В Исландию пользователи искали билеты в 3,2 раза чаще, чем обычно. Интерес путешественников к Мальте вырос в 3,8 раза. Билеты в Португалию искали в 2,1 раза чаще."Из этих стран для туристов открыты Мексика и Португалия. Попасть в Португалию смогут только путешественники с действующей визой", — добавили аналитики онлайн-сервиса.
https://ria.ru/20210517/kolomna-1732261548.html
https://ria.ru/20210510/italiya-1730489199.html
россия
мальта
португалия
исландия
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154800/82/1548008285_161:0:1761:1200_1920x0_80_0_0_6d6b00b8319a9d7a7e34d8f9a2f1016c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, куда поехать, туристы, отдых, путешествия, коронавирус covid-19, россия, туризм, авиабилеты, новости - туризм, мальта, португалия, исландия, мексика

Названы страны, куда российские туристы чаще всего ищут билеты

15:39 17.05.2021 (обновлено: 16:08 17.05.2021)
 
© Pixabay / Pixabay/CrismarPerezСьюдад-де-Куэцалан в штате Пуэбла, в Мексике
Сьюдад-де-Куэцалан в штате Пуэбла, в Мексике - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Pixabay / Pixabay/CrismarPerez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские путешественники сразу после объявлении оперштаба о возобновлении авиасообщения с Исландией, Мальтой, Мексикой и Португалией стали активно искать туры и авиабилеты в эти страны, сообщает Aviasales.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение об открытии авиасообщения между Россией и пятью странами — вышеперечисленными, а также Саудовской Аравией. Полеты планируется восстановить с 25 мая 2021 года.
"Сразу после появления информации о возобновлении перелетов, количество поисковых запросов в эти страны выросло в два-три раза. Так, число поисков авиабилетов из России в мексиканский курортный город Канкун вырос на 108 процентов по сравнению со средним количеством поисков в день за последнюю неделю. В Мехико — на 93 процента", — сообщили в компании.
В Исландию пользователи искали билеты в 3,2 раза чаще, чем обычно. Интерес путешественников к Мальте вырос в 3,8 раза. Билеты в Португалию искали в 2,1 раза чаще.
Соборная площадь в Коломне - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
08:00Туризм
Кремль, пляж, "Коммуналка": как провести необычные выходные в Коломне
"Из этих стран для туристов открыты Мексика и Португалия. Попасть в Португалию смогут только путешественники с действующей визой", — добавили аналитики онлайн-сервиса.
Кафе на Площади Святого Марка в Венеции - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 08:00Что полезно знать туристу
Италия: почему там боятся жениться и не пьют капучино днем
 
Туризмкуда можно лететькуда поехатьтуристыОтдыхПутешествияКоронавирус COVID-19РоссияТуризмавиабилетыНовости - ТуризмМальтаПортугалияИсландияМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Милонов назвал чиновников, которых нужно перевоспитать в Чечне
02:53Немецкие экологи хотят остановить строительство "Северного потока — 2"
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
Лента новостейМолния