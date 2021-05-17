https://ria.ru/20210517/puteshestviya-1732644432.html
Названы страны, куда российские туристы чаще всего ищут билеты
Названы страны, куда российские туристы чаще всего ищут билеты
Российские путешественники сразу после объявлении оперштаба о возобновлении авиасообщения с Исландией, Мальтой, Мексикой и Португалией стали активно искать туры РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:39
2021-05-17T15:39
2021-05-17T16:08
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россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские путешественники сразу после объявлении оперштаба о возобновлении авиасообщения с Исландией, Мальтой, Мексикой и Португалией стали активно искать туры и авиабилеты в эти страны, сообщает Aviasales.Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение об открытии авиасообщения между Россией и пятью странами — вышеперечисленными, а также Саудовской Аравией. Полеты планируется восстановить с 25 мая 2021 года."Сразу после появления информации о возобновлении перелетов, количество поисковых запросов в эти страны выросло в два-три раза. Так, число поисков авиабилетов из России в мексиканский курортный город Канкун вырос на 108 процентов по сравнению со средним количеством поисков в день за последнюю неделю. В Мехико — на 93 процента", — сообщили в компании.В Исландию пользователи искали билеты в 3,2 раза чаще, чем обычно. Интерес путешественников к Мальте вырос в 3,8 раза. Билеты в Португалию искали в 2,1 раза чаще."Из этих стран для туристов открыты Мексика и Португалия. Попасть в Португалию смогут только путешественники с действующей визой", — добавили аналитики онлайн-сервиса.
https://ria.ru/20210517/kolomna-1732261548.html
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куда можно лететь, куда поехать, туристы, отдых, путешествия, коронавирус covid-19, россия, туризм, авиабилеты, новости - туризм, мальта, португалия, исландия, мексика
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские путешественники сразу после объявлении оперштаба о возобновлении авиасообщения с Исландией, Мальтой, Мексикой и Португалией стали активно искать туры и авиабилеты в эти страны, сообщает Aviasales.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение об открытии авиасообщения между Россией и пятью странами — вышеперечисленными, а также Саудовской Аравией. Полеты планируется восстановить с 25 мая 2021 года.
"Сразу после появления информации о возобновлении перелетов, количество поисковых запросов в эти страны выросло в два-три раза. Так, число поисков авиабилетов из России в мексиканский курортный город Канкун вырос на 108 процентов по сравнению со средним количеством поисков в день за последнюю неделю. В Мехико — на 93 процента", — сообщили в компании.
В Исландию пользователи искали билеты в 3,2 раза чаще, чем обычно. Интерес путешественников к Мальте вырос в 3,8 раза. Билеты в Португалию искали в 2,1 раза чаще.
"Из этих стран для туристов открыты Мексика и Португалия. Попасть в Португалию смогут только путешественники с действующей визой", — добавили аналитики онлайн-сервиса.