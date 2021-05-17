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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210517/puteprovod-1732627698.html
Путепровод на улице Фрунзе в Мытищах готов наполовину
Путепровод на улице Фрунзе в Мытищах готов наполовину
Готовность путепровода в подмосковных Мытищах в районе железной дороги Ярославского направления составляет 50%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:46
2021-05-17T13:46
новости подмосковья
ржд
московская область (подмосковье)
мытищи
общество
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МОСКВА,17 мая – РИА Новости. Готовность путепровода в подмосковных Мытищах в районе железной дороги Ярославского направления составляет 50%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.В ближайшее время начнется бетонирование проезжей части правой стороны проезжей части улицы Фрунзе-Мира. Работы будут выполняться в ночное время и технологические окна, согласованные с РЖД. Всего будет уложено 440 кубометров бетона. К работам на левой стороне путепровода планируется приступить в конце мая, после чего начнутся работы по гидроизоляции и укладке дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе."Движение по путепроводу планируем запустить осенью текущего года. После запуска путепровода, выезд из города сократится до 20 минут, вместо 1,5-2 часов", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
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ржд, московская область (подмосковье), мытищи, общество

Путепровод на улице Фрунзе в Мытищах готов наполовину

13:46 17.05.2021
 
© Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиБетонирование плит проезжей части путепровода на ул. Фрунзе-Мира в Мытищах
Бетонирование плит проезжей части путепровода на ул. Фрунзе-Мира в Мытищах - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА,17 мая – РИА Новости. Готовность путепровода в подмосковных Мытищах в районе железной дороги Ярославского направления составляет 50%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ближайшее время начнется бетонирование проезжей части правой стороны проезжей части улицы Фрунзе-Мира. Работы будут выполняться в ночное время и технологические окна, согласованные с РЖД. Всего будет уложено 440 кубометров бетона. К работам на левой стороне путепровода планируется приступить в конце мая, после чего начнутся работы по гидроизоляции и укладке дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе.
"Движение по путепроводу планируем запустить осенью текущего года. После запуска путепровода, выезд из города сократится до 20 минут, вместо 1,5-2 часов", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 12:45Новости Подмосковья
Воробьев: в Подмосковье сдадут три путепровода в 2021 году
 
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