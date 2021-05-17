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Путепровод на улице Фрунзе в Мытищах готов наполовину
Путепровод на улице Фрунзе в Мытищах готов наполовину
Готовность путепровода в подмосковных Мытищах в районе железной дороги Ярославского направления составляет 50%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:46
2021-05-17T13:46
2021-05-17T13:46
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МОСКВА,17 мая – РИА Новости. Готовность путепровода в подмосковных Мытищах в районе железной дороги Ярославского направления составляет 50%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.В ближайшее время начнется бетонирование проезжей части правой стороны проезжей части улицы Фрунзе-Мира. Работы будут выполняться в ночное время и технологические окна, согласованные с РЖД. Всего будет уложено 440 кубометров бетона. К работам на левой стороне путепровода планируется приступить в конце мая, после чего начнутся работы по гидроизоляции и укладке дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе."Движение по путепроводу планируем запустить осенью текущего года. После запуска путепровода, выезд из города сократится до 20 минут, вместо 1,5-2 часов", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
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