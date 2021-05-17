https://ria.ru/20210517/prosveschenie-1732599913.html
В восьми городах России пройдет просветительский марафон "Новое знание"
В восьми городах России пройдет просветительский марафон "Новое знание"
Более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов пройдут в рамках просветительского марафона "Новое знание" 20–22 мая в восьми городах... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:28
2021-05-17T11:28
2021-05-17T11:28
россия
фонд "талант и успех"
российское общество "знание"
сергей лавров
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов пройдут в рамках просветительского марафона "Новое знание" 20–22 мая в восьми городах России, сообщили в пресс-службе российского общества "Знание".Мероприятия состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде и будут транслироваться на сайте marathon.znanierussia.ru. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность и информационные технологии.Спикерами марафона "Новое знание" станут более 150 человек: российские и зарубежные деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели. Среди них – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, изобретатель и соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк, журналист Владимир Познер, кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, артист балета Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и другие.Как заявил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, марафон станет отправной точкой для новых форматов общества как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата."Это уникальная площадка, с которой мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях. Благодаря онлайн-трансляции марафона каждый желающий, от Калининграда до Владивостока, может приобщиться и принять участие в этом грандиозном мероприятии", – отметил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, фонд "талант и успех", российское общество "знание", сергей лавров, сергей собянин, общество
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов пройдут в рамках просветительского марафона "Новое знание" 20–22 мая в восьми городах России, сообщили в пресс-службе российского общества "Знание".
Мероприятия состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде и будут транслироваться на сайте marathon.znanierussia.ru
. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность и информационные технологии.
Спикерами марафона "Новое знание" станут более 150 человек: российские и зарубежные деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели. Среди них – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, изобретатель и соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк, журналист Владимир Познер, кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, артист балета Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и другие.
Как заявил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, марафон станет отправной точкой для новых форматов общества как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.
"Это уникальная площадка, с которой мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях. Благодаря онлайн-трансляции марафона каждый желающий, от Калининграда до Владивостока, может приобщиться и принять участие в этом грандиозном мероприятии", – отметил он.