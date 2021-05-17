https://ria.ru/20210517/prosveschenie-1732599913.html

В восьми городах России пройдет просветительский марафон "Новое знание"

В восьми городах России пройдет просветительский марафон "Новое знание"

Более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов пройдут в рамках просветительского марафона "Новое знание" 20–22 мая в восьми городах... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:28

2021-05-17T11:28

2021-05-17T11:28

россия

фонд "талант и успех"

российское общество "знание"

сергей лавров

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732598044_0:82:3066:1806_1920x0_80_0_0_dfdbb2197fbafeab98bfed05b256671e.jpg

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов пройдут в рамках просветительского марафона "Новое знание" 20–22 мая в восьми городах России, сообщили в пресс-службе российского общества "Знание".Мероприятия состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде и будут транслироваться на сайте marathon.znanierussia.ru. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность и информационные технологии.Спикерами марафона "Новое знание" станут более 150 человек: российские и зарубежные деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели. Среди них – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, изобретатель и соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк, журналист Владимир Познер, кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, артист балета Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и другие.Как заявил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, марафон станет отправной точкой для новых форматов общества как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата."Это уникальная площадка, с которой мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях. Благодаря онлайн-трансляции марафона каждый желающий, от Калининграда до Владивостока, может приобщиться и принять участие в этом грандиозном мероприятии", – отметил он.

https://ria.ru/20210512/kirienko-1732031971.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд "талант и успех", российское общество "знание", сергей лавров, сергей собянин, общество