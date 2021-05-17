https://ria.ru/20210517/proisshestviya-1732616563.html

В 10 округах Подмосковья смертельные случаи на железных дорогах снизились

В 10 округах Подмосковья смертельные случаи на железных дорогах снизились

В 10 округах Подмосковья число смертельных случаев снизилось в четыре раза, в 10 других округах - увеличилось в три раза, общее снижение травматизма на железной РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:57

2021-05-17T12:57

2021-05-17T12:57

новости подмосковья

ржд

коломна

московская область (подмосковье)

химки

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В 10 округах Подмосковья число смертельных случаев снизилось в четыре раза, в 10 других округах - увеличилось в три раза, общее снижение травматизма на железной дороги за 2021 год - 11%, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."В 10 округах число смертельных случаев снизилось в четыре раза, среди них – Рузский округ, Химки, Реутов, Коломна. Вместе с тем, несмотря на общее снижение травматизма на ж/д инфраструктуре по итогам 1 квартала 2021 года на 11%, в 10 муниципалитетах смертельные случаи увеличились в 3 раза", - говорится в сообщении.Отмечается, что в тех муниципалитетах Подмосковья, где с начала года произошли смертельные случаи на железнодорожной инфраструктуре, применяют недостаточные меры по снижению смертностиВ ведомстве подчеркнули, что основной причиной травмирования по-прежнему остается переход в неположенном месте и на красный свет.В Подмосковье в этом году рядом с железнодорожными станциями запланировано ликвидировать около 300 опасных троп, более 200 из которых обнесут бетонным забором, благоустроить более 50 подходов к санкционированным переходам, установить более 250 информационных щитов в местах гибели людей в разных городских округах, отремонтировать переходы через железную дорогу.

https://ria.ru/20210517/blagoustroystvo-1732615142.html

коломна

московская область (подмосковье)

химки

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ржд, коломна, московская область (подмосковье), химки, общество