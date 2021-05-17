В 10 округах Подмосковья смертельные случаи на железных дорогах снизились
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В 10 округах Подмосковья число смертельных случаев снизилось в четыре раза, в 10 других округах - увеличилось в три раза, общее снижение травматизма на железной дороги за 2021 год - 11%, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"В 10 округах число смертельных случаев снизилось в четыре раза, среди них – Рузский округ, Химки, Реутов, Коломна. Вместе с тем, несмотря на общее снижение травматизма на ж/д инфраструктуре по итогам 1 квартала 2021 года на 11%, в 10 муниципалитетах смертельные случаи увеличились в 3 раза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тех муниципалитетах Подмосковья, где с начала года произошли смертельные случаи на железнодорожной инфраструктуре, применяют недостаточные меры по снижению смертности
"По анализу минтранса области, существенное снижение смертности на железной дороге фиксируется в муниципалитетах, где применяется комплексный подход к безопасности на ж/д инфраструктуре, в том числе благоустройство подходов к организованным пешеходным переходам и перекрытие опасных троп", - сказал в ходе видеоконференцсвязи с муниципалитетами региона заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.
В ведомстве подчеркнули, что основной причиной травмирования по-прежнему остается переход в неположенном месте и на красный свет.
"Муниципалитетам необходимо усилить работу и активнее применять комплексный подход к снижению травматизма на железной дороге", - отметил Аптекин.
В Подмосковье в этом году рядом с железнодорожными станциями запланировано ликвидировать около 300 опасных троп, более 200 из которых обнесут бетонным забором, благоустроить более 50 подходов к санкционированным переходам, установить более 250 информационных щитов в местах гибели людей в разных городских округах, отремонтировать переходы через железную дорогу.