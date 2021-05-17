"Репортеры без границ" обвинили Израиль в преступлениях против Газы
00:26 17.05.2021 (обновлено: 02:26 17.05.2021)
© REUTERS / Mohammed SalemРазрушенные в результате израильских авиационных и артиллерийских ударов дома в северной части сектора Газа
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) обвинила Израиль в совершении военных преступлений при нанесении целенаправленных ударов по объектам СМИ в секторе Газа, сообщается в заявлении НПО, опубликованном на сайте.
RSF попросила прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуду рассмотреть авиаудары Израиля по объектам СМИ в рамках расследования ситуации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Отмечается, что в ходе ударов за прошедшую неделю были разрушены офисы 23 СМИ.
"Целенаправленное нападение на средства массовой информации является военным преступлением. Преднамеренно уничтожая объекты СМИ, силы обороны Израиля не только наносят неприемлемый ущерб распространению новостей. Они также, в более широком смысле, препятствуют освещению конфликта, непосредственно затрагивающего гражданское население. Мы призываем прокурора Международного уголовного суда определить, являются ли эти авиаудары военными преступлениями", - заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар.
Ранее израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс и телеканала Al-Jazeera. Сообщалось, что Израиль сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание. Израильская армия заявила, что здание использовалось ХАМАС в военных целях, в частности там располагались офисы разведслужб движения. До этого были разрушены здания "аль-Джаухара" и "аш-Шурук" в секторе Газа, в которых также располагались офисы СМИ.