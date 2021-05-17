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Природный пожар в Тюменской области уничтожил более 20 дач

Природный пожар в Тюменской области уничтожил более 20 дач

Свыше 20 дачных домов сгорели в садовом товариществе в Тюменской области из-за перехода огня от природного пожара, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T20:44

2021-05-17T20:44

2021-05-17T20:44

тюменская область

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Свыше 20 дачных домов сгорели в садовом товариществе в Тюменской области из-за перехода огня от природного пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошел переход огня от природного пожара на СДТ "Солнышко", - сказал собеседник агентства.По его словам, в пожаре сгорели 24 дачных дома. Информация о пострадавших уточняется.

тюменская область

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Мощный лесной пожар на участке федеральной трассы "Екатеринбург – Тюмень" Движение на трассе "Екатеринбург – Тюмень" перекрыли из-за лесного пожара. Сотрудники госавтоинспекции весь транспорт пускают через город Камышлов. 2021-05-17T20:44 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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