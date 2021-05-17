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Природный пожар в Тюменской области уничтожил более 20 дач
Природный пожар в Тюменской области уничтожил более 20 дач
Свыше 20 дачных домов сгорели в садовом товариществе в Тюменской области из-за перехода огня от природного пожара, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T20:44
2021-05-17T20:44
2021-05-17T20:44
тюменская область
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Свыше 20 дачных домов сгорели в садовом товариществе в Тюменской области из-за перехода огня от природного пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошел переход огня от природного пожара на СДТ "Солнышко", - сказал собеседник агентства.По его словам, в пожаре сгорели 24 дачных дома. Информация о пострадавших уточняется.
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Мощный лесной пожар на участке федеральной трассы "Екатеринбург – Тюмень"
Движение на трассе "Екатеринбург – Тюмень" перекрыли из-за лесного пожара. Сотрудники госавтоинспекции весь транспорт пускают через город Камышлов.
2021-05-17T20:44
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видео, тюменская область, происшествия