На юго-востоке Пермского края горят 150 гектаров травы
© РИА Новости / Предоставлено редакцией газеты "Скопинский вестник" / Перейти в фотобанкПожарная машина недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области. Скриншот видео
ПЕРМЬ, 17 мая – РИА Новости. Пожар в лесу на площади около семи гектаров и возгорание 150 гектаров травы зафиксировано в Ординском округе Пермского края, сейчас пожарные его тушат, предварительно, пострадавших нет, сообщается на сайте краевого управления МЧС.
"В Ординском муниципальном округе ...квартал №3, 7 и 9, обнаружен лесной верховой пожар (горит крона деревьев) на ориентировочной площади 7 га, примерная площадь горения сухой травы 150 га", - говорится в сообщении. По предварительной информации, никто не пострадал.
В ведомстве уточнили, что ситуация не опасна для жителей деревни Климиха - ближайшего к месту пожара населённого пункта. Их эвакуация не проводилась. Расстояние от деревни до места пожара составляет около четырех километров.
Ранее в регионе был установлен высокий (четвёртый) класс пожарной опасности, в связи с этим жителям запретили посещать леса с 17 по 23 мая за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.
В Пермском крае с начала 2021 года произошли 30 лесных пожаров, чаще всего они начинались по вине людей. За пожароопасный период огонь прошел по землям лесного фонда площадью 133 гектара.