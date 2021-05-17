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На юго-востоке Пермского края горят 150 гектаров травы
На юго-востоке Пермского края горят 150 гектаров травы
Пожар в лесу на площади около семи гектаров и возгорание 150 гектаров травы зафиксировано в Ординском округе Пермского края, сейчас пожарные его тушат,... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:48
2021-05-17T17:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 17 мая – РИА Новости. Пожар в лесу на площади около семи гектаров и возгорание 150 гектаров травы зафиксировано в Ординском округе Пермского края, сейчас пожарные его тушат, предварительно, пострадавших нет, сообщается на сайте краевого управления МЧС.В ведомстве уточнили, что ситуация не опасна для жителей деревни Климиха - ближайшего к месту пожара населённого пункта. Их эвакуация не проводилась. Расстояние от деревни до места пожара составляет около четырех километров.Ранее в регионе был установлен высокий (четвёртый) класс пожарной опасности, в связи с этим жителям запретили посещать леса с 17 по 23 мая за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.В Пермском крае с начала 2021 года произошли 30 лесных пожаров, чаще всего они начинались по вине людей. За пожароопасный период огонь прошел по землям лесного фонда площадью 133 гектара.
https://ria.ru/20210517/pozhar-1732679273.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, происшествия

На юго-востоке Пермского края горят 150 гектаров травы

17:48 17.05.2021
 
© РИА Новости / Предоставлено редакцией газеты "Скопинский вестник" / Перейти в фотобанкПожарная машина недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области. Скриншот видео
Пожарная машина недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Предоставлено редакцией газеты "Скопинский вестник"
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ПЕРМЬ, 17 мая – РИА Новости. Пожар в лесу на площади около семи гектаров и возгорание 150 гектаров травы зафиксировано в Ординском округе Пермского края, сейчас пожарные его тушат, предварительно, пострадавших нет, сообщается на сайте краевого управления МЧС.
"В Ординском муниципальном округе ...квартал №3, 7 и 9, обнаружен лесной верховой пожар (горит крона деревьев) на ориентировочной площади 7 га, примерная площадь горения сухой травы 150 га", - говорится в сообщении. По предварительной информации, никто не пострадал.
В ведомстве уточнили, что ситуация не опасна для жителей деревни Климиха - ближайшего к месту пожара населённого пункта. Их эвакуация не проводилась. Расстояние от деревни до места пожара составляет около четырех километров.
Ранее в регионе был установлен высокий (четвёртый) класс пожарной опасности, в связи с этим жителям запретили посещать леса с 17 по 23 мая за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.
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В Пермском крае с начала 2021 года произошли 30 лесных пожаров, чаще всего они начинались по вине людей. За пожароопасный период огонь прошел по землям лесного фонда площадью 133 гектара.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пермский крайПроисшествия
 
 
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