https://ria.ru/20210517/pozhar-1732684097.html

На юго-востоке Пермского края горят 150 гектаров травы

На юго-востоке Пермского края горят 150 гектаров травы

Пожар в лесу на площади около семи гектаров и возгорание 150 гектаров травы зафиксировано в Ординском округе Пермского края, сейчас пожарные его тушат,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:48

2021-05-17T17:48

2021-05-17T17:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 17 мая – РИА Новости. Пожар в лесу на площади около семи гектаров и возгорание 150 гектаров травы зафиксировано в Ординском округе Пермского края, сейчас пожарные его тушат, предварительно, пострадавших нет, сообщается на сайте краевого управления МЧС.В ведомстве уточнили, что ситуация не опасна для жителей деревни Климиха - ближайшего к месту пожара населённого пункта. Их эвакуация не проводилась. Расстояние от деревни до места пожара составляет около четырех километров.Ранее в регионе был установлен высокий (четвёртый) класс пожарной опасности, в связи с этим жителям запретили посещать леса с 17 по 23 мая за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.В Пермском крае с начала 2021 года произошли 30 лесных пожаров, чаще всего они начинались по вине людей. За пожароопасный период огонь прошел по землям лесного фонда площадью 133 гектара.

https://ria.ru/20210517/pozhar-1732679273.html

пермский край

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, происшествия