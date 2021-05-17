https://ria.ru/20210517/pozhar-1732679273.html

Движение на трассе "Екатеринбург-Тюмень" перекрыли из-за лесного пожара

Движение на трассе "Екатеринбург-Тюмень" перекрыли из-за лесного пожара

Движение на участке федеральной трассы "Екатеринбург-Тюмень" ограничено из-за лесного пожара, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:26

2021-05-17T17:26

2021-05-17T17:44

свердловская область

тюмень

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Движение на участке федеральной трассы "Екатеринбург-Тюмень" ограничено из-за лесного пожара, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области."Со 123 по 143 километр движение транспорта закрыто в связи с лесным пожаром. Сотрудники госавтоинспекции регулируют движение, весь транспорт пускают через город Камышлов", - говорится в сообщении.Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными за рулем, в том числе при движении в этом направлении, соблюдать скоростной режим и выполнять требования автоинспекторов о следовании по путям объезда.

https://ria.ru/20210506/pozhar-1731320562.html

свердловская область

тюмень

екатеринбург

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2021

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Мощный лесной пожар на участке федеральной трассы "Екатеринбург – Тюмень" Движение на трассе "Екатеринбург – Тюмень" перекрыли из-за лесного пожара. Сотрудники госавтоинспекции весь транспорт пускают через город Камышлов. 2021-05-17T17:26 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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свердловская область, тюмень, екатеринбург, происшествия