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Движение на трассе "Екатеринбург-Тюмень" перекрыли из-за лесного пожара
Движение на трассе "Екатеринбург-Тюмень" перекрыли из-за лесного пожара
Движение на участке федеральной трассы "Екатеринбург-Тюмень" ограничено из-за лесного пожара, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:26
2021-05-17T17:26
2021-05-17T17:44
свердловская область
тюмень
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Движение на участке федеральной трассы "Екатеринбург-Тюмень" ограничено из-за лесного пожара, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области."Со 123 по 143 километр движение транспорта закрыто в связи с лесным пожаром. Сотрудники госавтоинспекции регулируют движение, весь транспорт пускают через город Камышлов", - говорится в сообщении.Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными за рулем, в том числе при движении в этом направлении, соблюдать скоростной режим и выполнять требования автоинспекторов о следовании по путям объезда.
https://ria.ru/20210506/pozhar-1731320562.html
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Мощный лесной пожар на участке федеральной трассы "Екатеринбург – Тюмень"
Движение на трассе "Екатеринбург – Тюмень" перекрыли из-за лесного пожара. Сотрудники госавтоинспекции весь транспорт пускают через город Камышлов.
2021-05-17T17:26
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свердловская область, тюмень, екатеринбург, происшествия