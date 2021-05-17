На заводе в секторе Газа вспыхнул пожар после ударов израильских ВВС
15:02 17.05.2021 (обновлено: 16:37 17.05.2021)
ГАЗА, 17 мая — РИА Новости. Пожарным с трудом удается локализовать пожар, который начался на фабрике в секторе Газа после атаки ВВС Израиля, сообщил РИА Новости официальный представитель сил гражданской обороны Раид ад-Дахшан.
"Израильские самолеты сегодня утром нанесли удары по заводу компании FOAMCO по производству матрасов к востоку от лагеря беженцев Джабалия, в результате на складах завода разгорелся колоссальный пожар ввиду наличия там легковоспламеняющихся веществ", — уточнил собеседник агентства.
Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось после масштабных стычек между палестинцами и полицией в Восточном Иерусалиме. Волнения проходили сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселяли несколько арабских семей.
С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, часть из них упали в самом анклаве; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 198.
Стороны атакуют в том числе и промышленные предприятия. Так, в пятницу движение ХАМАС заявило об ударе с беспилотника по израильскому химическому заводу в кибуце Нир-Оз. На следующий день ВВС Израиля атаковали фабрику в районе Бейт-Лахия, пожар на которой с трудом удалось потушить.