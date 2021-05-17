https://ria.ru/20210517/pozhar-1732645771.html

На заводе в секторе Газа вспыхнул пожар после ударов израильских ВВС

На заводе в секторе Газа вспыхнул пожар после ударов израильских ВВС

Пожарным с трудом удается локализовать пожар, который начался на фабрике в секторе Газа после атаки ВВС Израиля, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:02

2021-05-17T15:02

2021-05-17T16:37

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732647683_0:84:3024:1785_1920x0_80_0_0_9a71410d3cc8d502c1c7610877e06deb.jpg

ГАЗА, 17 мая — РИА Новости. Пожарным с трудом удается локализовать пожар, который начался на фабрике в секторе Газа после атаки ВВС Израиля, сообщил РИА Новости официальный представитель сил гражданской обороны Раид ад-Дахшан.Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось после масштабных стычек между палестинцами и полицией в Восточном Иерусалиме. Волнения проходили сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселяли несколько арабских семей.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, часть из них упали в самом анклаве; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 198.Стороны атакуют в том числе и промышленные предприятия. Так, в пятницу движение ХАМАС заявило об ударе с беспилотника по израильскому химическому заводу в кибуце Нир-Оз. На следующий день ВВС Израиля атаковали фабрику в районе Бейт-Лахия, пожар на которой с трудом удалось потушить.

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире