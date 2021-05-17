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На заводе в секторе Газа вспыхнул пожар после ударов израильских ВВС
На заводе в секторе Газа вспыхнул пожар после ударов израильских ВВС
Пожарным с трудом удается локализовать пожар, который начался на фабрике в секторе Газа после атаки ВВС Израиля, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:02
2021-05-17T16:37
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
израиль
в мире
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ГАЗА, 17 мая — РИА Новости. Пожарным с трудом удается локализовать пожар, который начался на фабрике в секторе Газа после атаки ВВС Израиля, сообщил РИА Новости официальный представитель сил гражданской обороны Раид ад-Дахшан.Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось после масштабных стычек между палестинцами и полицией в Восточном Иерусалиме. Волнения проходили сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселяли несколько арабских семей.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, часть из них упали в самом анклаве; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 198.Стороны атакуют в том числе и промышленные предприятия. Так, в пятницу движение ХАМАС заявило об ударе с беспилотника по израильскому химическому заводу в кибуце Нир-Оз. На следующий день ВВС Израиля атаковали фабрику в районе Бейт-Лахия, пожар на которой с трудом удалось потушить.
сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире

На заводе в секторе Газа вспыхнул пожар после ударов израильских ВВС

15:02 17.05.2021 (обновлено: 16:37 17.05.2021)
 
© AFP 2021 / Mahmud Hams Пожарные тушат пожар на фабрике матрасов на севере сектора Газа
Пожарные тушат пожар на фабрике матрасов на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AFP 2021 / Mahmud Hams
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ГАЗА, 17 мая — РИА Новости. Пожарным с трудом удается локализовать пожар, который начался на фабрике в секторе Газа после атаки ВВС Израиля, сообщил РИА Новости официальный представитель сил гражданской обороны Раид ад-Дахшан.

"Израильские самолеты сегодня утром нанесли удары по заводу компании FOAMCO по производству матрасов к востоку от лагеря беженцев Джабалия, в результате на складах завода разгорелся колоссальный пожар ввиду наличия там легковоспламеняющихся веществ", — уточнил собеседник агентства.

Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось после масштабных стычек между палестинцами и полицией в Восточном Иерусалиме. Волнения проходили сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселяли несколько арабских семей.
С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, часть из них упали в самом анклаве; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 198.
Стороны атакуют в том числе и промышленные предприятия. Так, в пятницу движение ХАМАС заявило об ударе с беспилотника по израильскому химическому заводу в кибуце Нир-Оз. На следующий день ВВС Израиля атаковали фабрику в районе Бейт-Лахия, пожар на которой с трудом удалось потушить.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаИзраильВ мире
 
 
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