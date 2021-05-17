https://ria.ru/20210517/pozhar-1732636199.html

В Омской области загорелись шесть домов

В Омской области загорелись шесть домов

Три жилых дома вспыхнули на площади 650 квадратных метров в Омске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:18

2021-05-17T14:18

2021-05-17T14:18

омская область

омск

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Три жилых дома вспыхнули на площади 650 квадратных метров в Омске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."На улице 4-я Чередовая пожар с частного жилого дома перешел на два соседних жилых дома", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь пожара составляет 650 квадратных метров. Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.Кроме того, в Омской области загорелась баня, огонь перекинулся на три дома."В населенном пункте Петровка пожар в бане перешел на три частных жилых дома", - пояснил собеседник агентства, отметив, что общая площадь возгорания превышает 500 квадратных метров.

https://ria.ru/20210517/pozhar-1732625302.html

омская область

омск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, омск, происшествия