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В Омской области загорелись шесть домов
В Омской области загорелись шесть домов
Три жилых дома вспыхнули на площади 650 квадратных метров в Омске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:18
2021-05-17T14:18
2021-05-17T14:18
омская область
омск
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Три жилых дома вспыхнули на площади 650 квадратных метров в Омске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."На улице 4-я Чередовая пожар с частного жилого дома перешел на два соседних жилых дома", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь пожара составляет 650 квадратных метров. Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.Кроме того, в Омской области загорелась баня, огонь перекинулся на три дома."В населенном пункте Петровка пожар в бане перешел на три частных жилых дома", - пояснил собеседник агентства, отметив, что общая площадь возгорания превышает 500 квадратных метров.
https://ria.ru/20210517/pozhar-1732625302.html
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омская область, омск, происшествия