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На севере Москвы загорелась свалка
На севере Москвы загорелась свалка
Мусор загорелся на площади порядка 500 квадратных метров на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:11
2021-05-17T14:11
2021-05-17T15:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мусор загорелся на площади порядка 500 квадратных метров на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о загорании мусора на открытой площадке на площади 500 квадратных метров по адресу: Ильменский проезд, дом 15а, строение 3", - сказал собеседник агентства.По предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели принимают все меры для локализации пожара.К тушению возгорания привлечены 25 человек и семь единиц техники.Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что крупный пожар строительных материалов и мусора на севере Москвы ликвидирован на площади 500 квадратных метров."В 14.59 пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210515/svalka-1732445846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Мусор загорелся на площади порядка 500 квадратных метров на севере Москвы
, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России
.
"Поступило сообщение о загорании мусора на открытой площадке на площади 500 квадратных метров по адресу: Ильменский проезд, дом 15а, строение 3", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели принимают все меры для локализации пожара.
К тушению возгорания привлечены 25 человек и семь единиц техники.
Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что крупный пожар строительных материалов и мусора на севере Москвы ликвидирован на площади 500 квадратных метров.
"В 14.59 пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - сказал собеседник агентства.