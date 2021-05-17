https://ria.ru/20210517/pozhar-1732634704.html

На севере Москвы загорелась свалка

На севере Москвы загорелась свалка

Мусор загорелся на площади порядка 500 квадратных метров на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:11

2021-05-17T14:11

2021-05-17T15:18

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мусор загорелся на площади порядка 500 квадратных метров на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о загорании мусора на открытой площадке на площади 500 квадратных метров по адресу: Ильменский проезд, дом 15а, строение 3", - сказал собеседник агентства.По предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели принимают все меры для локализации пожара.К тушению возгорания привлечены 25 человек и семь единиц техники.Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что крупный пожар строительных материалов и мусора на севере Москвы ликвидирован на площади 500 квадратных метров."В 14.59 пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210515/svalka-1732445846.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия