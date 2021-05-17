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На севере Москвы загорелась свалка
На севере Москвы загорелась свалка
Мусор загорелся на площади порядка 500 квадратных метров на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:11
2021-05-17T15:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мусор загорелся на площади порядка 500 квадратных метров на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о загорании мусора на открытой площадке на площади 500 квадратных метров по адресу: Ильменский проезд, дом 15а, строение 3", - сказал собеседник агентства.По предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели принимают все меры для локализации пожара.К тушению возгорания привлечены 25 человек и семь единиц техники.Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что крупный пожар строительных материалов и мусора на севере Москвы ликвидирован на площади 500 квадратных метров."В 14.59 пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - сказал собеседник агентства.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На севере Москвы загорелась свалка

14:11 17.05.2021 (обновлено: 15:18 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мусор загорелся на площади порядка 500 квадратных метров на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о загорании мусора на открытой площадке на площади 500 квадратных метров по адресу: Ильменский проезд, дом 15а, строение 3", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели принимают все меры для локализации пожара.
К тушению возгорания привлечены 25 человек и семь единиц техники.
Пожарная техника - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 14:50
В Рязани загорелась свалка
Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что крупный пожар строительных материалов и мусора на севере Москвы ликвидирован на площади 500 квадратных метров.
"В 14.59 пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - сказал собеседник агентства.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
 
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