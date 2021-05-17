https://ria.ru/20210517/pozhar-1732625302.html

В Екатеринбурге загорелись несколько домов и построек

В Екатеринбурге загорелись несколько домов и построек

Три деревянных дома и надворные постройки горят на площади 600 квадратных метров в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:34

2021-05-17T13:34

2021-05-17T13:34

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Три деревянных дома и надворные постройки горят на площади 600 квадратных метров в Екатеринбурге, сообщает МЧС России.Добавляется, что огонь быстро распространяется из-за порывистого ветра, жары и плотной застройки.По предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20210515/pozhar-1732411839.html

россия

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия