https://ria.ru/20210517/pozhar-1732625302.html
В Екатеринбурге загорелись несколько домов и построек
В Екатеринбурге загорелись несколько домов и построек
Три деревянных дома и надворные постройки горят на площади 600 квадратных метров в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:34
2021-05-17T13:34
2021-05-17T13:34
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Три деревянных дома и надворные постройки горят на площади 600 квадратных метров в Екатеринбурге, сообщает МЧС России.Добавляется, что огонь быстро распространяется из-за порывистого ветра, жары и плотной застройки.По предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20210515/pozhar-1732411839.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия