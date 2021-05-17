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В Нижегородской области бабушка и внук погибли при пожаре в частном доме
В Нижегородской области бабушка и внук погибли при пожаре в частном доме
Пенсионерка и ее четырехлетний внук погибли при пожаре в Сарове, еще одна женщина и двое маленьких детей смогли спастись, сообщает следственное управление СК РФ РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:40
2021-05-17T12:46
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
саров
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Пенсионерка и ее четырехлетний внук погибли при пожаре в Сарове, еще одна женщина и двое маленьких детей смогли спастись, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, 16 мая в дачном доме садового товарищества "Союз" в Сарове произошло возгорание. После тушения пожара обнаружены тела двух погибших. Установлено, что на момент возгорания в доме находились пятеро: две женщины и трое малолетних детей. Находившимся на первом этаже дома женщине и двум малолетним детям удалось спастись и вызвать пожарную охрану.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По предварительным данным, очаг возгорания находился в сарае, пристроенном к дому. Для установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.
россия
нижегородская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, саров, происшествия

В Нижегородской области бабушка и внук погибли при пожаре в частном доме

12:40 17.05.2021 (обновлено: 12:46 17.05.2021)
 
© Фото : СУ СК по Нижегородской областиНа месте пожара в дачном доме садового товарищества "Союз" в Сарове
На месте пожара в дачном доме садового товарищества Союз в Сарове - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : СУ СК по Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Пенсионерка и ее четырехлетний внук погибли при пожаре в Сарове, еще одна женщина и двое маленьких детей смогли спастись, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 16 мая в дачном доме садового товарищества "Союз" в Сарове произошло возгорание. После тушения пожара обнаружены тела двух погибших. Установлено, что на момент возгорания в доме находились пятеро: две женщины и трое малолетних детей. Находившимся на первом этаже дома женщине и двум малолетним детям удалось спастись и вызвать пожарную охрану.
"Установлено, что погибли 63-летняя женщина и ее 4-летний внук. На момент пожара мать и отец ребенка находились у себя в квартире", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По предварительным данным, очаг возгорания находился в сарае, пристроенном к дому. Для установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьСаровПроисшествия
 
 
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