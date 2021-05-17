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В Нижегородской области бабушка и внук погибли при пожаре в частном доме

В Нижегородской области бабушка и внук погибли при пожаре в частном доме

Пенсионерка и ее четырехлетний внук погибли при пожаре в Сарове, еще одна женщина и двое маленьких детей смогли спастись, сообщает следственное управление СК РФ РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:40

2021-05-17T12:40

2021-05-17T12:46

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

саров

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Пенсионерка и ее четырехлетний внук погибли при пожаре в Сарове, еще одна женщина и двое маленьких детей смогли спастись, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, 16 мая в дачном доме садового товарищества "Союз" в Сарове произошло возгорание. После тушения пожара обнаружены тела двух погибших. Установлено, что на момент возгорания в доме находились пятеро: две женщины и трое малолетних детей. Находившимся на первом этаже дома женщине и двум малолетним детям удалось спастись и вызвать пожарную охрану.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По предварительным данным, очаг возгорания находился в сарае, пристроенном к дому. Для установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

россия

нижегородская область

саров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, саров, происшествия