В Нижегородской области бабушка и внук погибли при пожаре в частном доме
12:40 17.05.2021 (обновлено: 12:46 17.05.2021)
© Фото : СУ СК по Нижегородской областиНа месте пожара в дачном доме садового товарищества "Союз" в Сарове
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Пенсионерка и ее четырехлетний внук погибли при пожаре в Сарове, еще одна женщина и двое маленьких детей смогли спастись, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 16 мая в дачном доме садового товарищества "Союз" в Сарове произошло возгорание. После тушения пожара обнаружены тела двух погибших. Установлено, что на момент возгорания в доме находились пятеро: две женщины и трое малолетних детей. Находившимся на первом этаже дома женщине и двум малолетним детям удалось спастись и вызвать пожарную охрану.
"Установлено, что погибли 63-летняя женщина и ее 4-летний внук. На момент пожара мать и отец ребенка находились у себя в квартире", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По предварительным данным, очаг возгорания находился в сарае, пристроенном к дому. Для установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.