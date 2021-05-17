https://ria.ru/20210517/pozhar-1732571693.html

При пожаре в частном доме в Иркутской области погибли два ребенка

При пожаре в частном доме в Иркутской области погибли два ребенка

Два ребенка двух и четырех лет погибли во время пожара в поселке Большая Заимка в Иркутской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T07:21

2021-05-17T07:21

2021-05-17T07:21

россия

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 17 мая – РИА Новости. Два ребенка двух и четырех лет погибли во время пожара в поселке Большая Заимка в Иркутской области, сообщает прокуратура региона.Прокуратура организовала проверку. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи установили, что в момент возгорания родители находились неподалеку в зимовье, они вынесли детей из дома, но спасти их не удалось.Предварительной причиной пожара, по данным СК, стало неосторожное обращение детей с огнем. Известно, что семья характеризуется положительно, на учете не состоит.

https://ria.ru/20210512/pozhar-1731880322.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, иркутск, происшествия