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При пожаре в частном доме в Иркутской области погибли два ребенка
При пожаре в частном доме в Иркутской области погибли два ребенка
Два ребенка двух и четырех лет погибли во время пожара в поселке Большая Заимка в Иркутской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T07:21
2021-05-17T07:21
россия
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 17 мая – РИА Новости. Два ребенка двух и четырех лет погибли во время пожара в поселке Большая Заимка в Иркутской области, сообщает прокуратура региона.Прокуратура организовала проверку. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи установили, что в момент возгорания родители находились неподалеку в зимовье, они вынесли детей из дома, но спасти их не удалось.Предварительной причиной пожара, по данным СК, стало неосторожное обращение детей с огнем. Известно, что семья характеризуется положительно, на учете не состоит.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, иркутск, происшествия

При пожаре в частном доме в Иркутской области погибли два ребенка

07:21 17.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ИРКУТСК, 17 мая – РИА Новости. Два ребенка двух и четырех лет погибли во время пожара в поселке Большая Заимка в Иркутской области, сообщает прокуратура региона.
"В деревне Большая Заимка Заларинского района произошло возгорание в одном из частных жилых домов. В результате пожара погибли два малолетних ребенка в возрасте 2 и 4 лет", - говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи установили, что в момент возгорания родители находились неподалеку в зимовье, они вынесли детей из дома, но спасти их не удалось.
Предварительной причиной пожара, по данным СК, стало неосторожное обращение детей с огнем. Известно, что семья характеризуется положительно, на учете не состоит.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьИркутскПроисшествия
 
 
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