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Республика Татарстан
https://ria.ru/20210517/postradavshie-1732699509.html
Сбербанк и Красный Крест собрали средства для пострадавших в Казани
Сбербанк и Красный Крест собрали средства для пострадавших в Казани
Сбербанк и Российский Красный Крест совместно с правительством Татарстана завершают сбор средств для пострадавших в результате трагедии в школе Казани, за... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T19:02
2021-05-17T19:02
республика татарстан
стрельба в школе в казани
российский красный крест
сбербанк россии
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Сбербанк и Российский Красный Крест совместно с правительством Татарстана завершают сбор средств для пострадавших в результате трагедии в школе Казани, за неделю было собрано более 73,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Центральный аппарат Российского Красного Креста совместно с правительством Республики Татарстан завершают сбор средств, открытый 11 мая. На 14.00 17 мая собрано 73,16 миллиона рублей. Сейчас ведется работа по определению списка потребностей пострадавших и их семей, которых затронула трагедия в казанской гимназии", - говорится в сообщении.Как пояснил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, все средства будут направлены на адресную помощь семьям по их индивидуальным потребностям, на организацию отдыха и санаторно-курортного лечения, на реабилитацию пострадавших."При необходимости погибшим в этой трагедии будут установлены памятники. В долгосрочном периоде школьникам и педагогам будет оказываться психосоциальная поддержка, а в гимназии 175 планируем создать рекреационные зоны и комнаты психологической разгрузки. Также сейчас обсуждается вопрос с правительством Татарстана и соответствующими банками о помощи в погашении имеющихся кредитов", - сказал Савчук.Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил благодарность группе Сбербанк и Российскому Красному Кресту за инициативу и помощь, отметив, что совместная работа с правительством республики поможет оперативно оказать помощь всем нуждающимся. "В это непростое время мы чувствуем всеобщую поддержку, от наших партнеров, коллег, от всех жителей нашей страны. Хочу сказать искренние слова благодарности каждому, кто не остался равнодушным к нашей беде", - отметил Минниханов.По данным пресс-службы, отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210517/strelba-1732591220.html
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стрельба в школе в казани, российский красный крест, сбербанк россии, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Сбербанк и Красный Крест собрали средства для пострадавших в Казани

19:02 17.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву
Сотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Сбербанк и Российский Красный Крест совместно с правительством Татарстана завершают сбор средств для пострадавших в результате трагедии в школе Казани, за неделю было собрано более 73,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Центральный аппарат Российского Красного Креста совместно с правительством Республики Татарстан завершают сбор средств, открытый 11 мая. На 14.00 17 мая собрано 73,16 миллиона рублей. Сейчас ведется работа по определению списка потребностей пострадавших и их семей, которых затронула трагедия в казанской гимназии", - говорится в сообщении.
Как пояснил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, все средства будут направлены на адресную помощь семьям по их индивидуальным потребностям, на организацию отдыха и санаторно-курортного лечения, на реабилитацию пострадавших.
"При необходимости погибшим в этой трагедии будут установлены памятники. В долгосрочном периоде школьникам и педагогам будет оказываться психосоциальная поддержка, а в гимназии 175 планируем создать рекреационные зоны и комнаты психологической разгрузки. Также сейчас обсуждается вопрос с правительством Татарстана и соответствующими банками о помощи в погашении имеющихся кредитов", - сказал Савчук.
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Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил благодарность группе Сбербанк и Российскому Красному Кресту за инициативу и помощь, отметив, что совместная работа с правительством республики поможет оперативно оказать помощь всем нуждающимся. "В это непростое время мы чувствуем всеобщую поддержку, от наших партнеров, коллег, от всех жителей нашей страны. Хочу сказать искренние слова благодарности каждому, кто не остался равнодушным к нашей беде", - отметил Минниханов.
По данным пресс-службы, отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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Республика ТатарстанСтрельба в школе в КазаниРоссийский Красный КрестСбербанк РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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