Путин поручил доложить о мерах помощи ухаживающим за детьми-инвалидами
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину до 1 июня доложить о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами.
Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, в случае если эти лица утратили в связи с трудоустройством право на получение ежемесячных выплат, назначаемых в соответствии с указом президента РФ от 26 февраля 2013 года №175", - говорится в перечне поручений.
Отмечено, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня 2021 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Также правительству при участии общественных организаций и профсоюзов специалистов в области психологии и психотерапии поручено рассмотреть вопрос о возможности установления или повышения требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим психологические услуги гражданам. При необходимости кабмин должен будет представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство. Срок доклада по этому поручению тот же - 1 июня.
До 1 июля правительство вместе с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и региональными властями должны будут проанализировать "практику присвоения наименований элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры, расположенным на территориях муниципальных образований, в честь героев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". Также им поручено представить предложения о сокращении сроков, исчисляемых со дня смерти этих лиц, по истечении которых объектам могут быть присвоены такие наименования.