Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210517/pomosch-1732645261.html
Мусульмане Татарстана оказали помощь 19 тяжелобольным детям
Мусульмане Татарстана оказали помощь 19 тяжелобольным детям
В течение месяца Рамадан мусульмане в Республике Татарстан собрали средства на помощь тяжелобольным детям и на продовольствие малоимущим семьям, сообщили РИА... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:59
2021-05-17T15:04
религия и мировоззрение
ураза-байрам
рамадан
республика татарстан (татарстан)
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781323_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_23a2273d86bdf986e8b8d1f903ebab9f.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В течение месяца Рамадан мусульмане в Республике Татарстан собрали средства на помощь тяжелобольным детям и на продовольствие малоимущим семьям, сообщили РИА Новости в республиканском муфтияте."В первый день священного месяца Рамадан, 13 апреля, в Республике Татарстан по инициативе Духовного управления мусульман стартовал традиционный благотворительный марафон "Рамазан — месяц добрых дел". Несмотря на сложную экономическую ситуацию, возникшую из-за пандемии, мусульмане Татарстана приняли активное участие в реализации многочисленных социально-значимых проектов в рамках акции. За 30 дней Благотворительному фонду "Закят" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), благодаря неравнодушным татарстанцам, удалось привлечь средства на лечение тяжелобольных детей, на оказание продовольственной помощи малоимущим семьям", - отметили в духовном управлении.Так, верующие собрали средства на оказание помощи 19 тяжелобольным детям из разных уголков Татарстана. Кроме того, нуждающимся семьям передали помощь, собранную в качестве фитр-садака - особой милостыни в месяц Рамадан. "В результате, на специальную карту БФ "Закят" ДУМ РТ поступили средства в размере около 1 миллиона рублей. Фитр-садака в виде денег передаются нуждающимся семьям", - подчеркнули в ДУМ РТ.Кроме того, продуктовые наборы общим объемом свыше пяти тонн получили 790 многодетных, неполных, а также воспитывающих тяжелобольных детей семей. Ученики медресе "Мухаммадия" получили три тонны продовольствия. В честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне подарки получили 110 уважаемых ветеранов со всей республики. В их числе - имамы Татарстана."Еще одно крупное социальное мероприятие состоялось в предпоследний день Рамазана — в Казани в траурном формате прошел 9-й Республиканский ифтар (окллективное разговение во время поста месяца Рамадан - прим.ред.). Организаторами выступили ДУМ РТ, стадион "Ак Барс Арена" и национально-туристический комплекс "Туган Авылым". Ифтар посетили более 3,5 тысяч человек", - сообщили в муфтияте.
https://ria.ru/20210513/dukhovenstvo-1732094713.html
https://ria.ru/20201115/muftiyat-1584699921.html
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781323_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_b0931344f382dbe31b34727c4e74d561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ураза-байрам, рамадан, республика татарстан (татарстан), казань

Мусульмане Татарстана оказали помощь 19 тяжелобольным детям

14:59 17.05.2021 (обновлено: 15:04 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казани
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В течение месяца Рамадан мусульмане в Республике Татарстан собрали средства на помощь тяжелобольным детям и на продовольствие малоимущим семьям, сообщили РИА Новости в республиканском муфтияте.
"В первый день священного месяца Рамадан, 13 апреля, в Республике Татарстан по инициативе Духовного управления мусульман стартовал традиционный благотворительный марафон "Рамазан — месяц добрых дел". Несмотря на сложную экономическую ситуацию, возникшую из-за пандемии, мусульмане Татарстана приняли активное участие в реализации многочисленных социально-значимых проектов в рамках акции. За 30 дней Благотворительному фонду "Закят" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), благодаря неравнодушным татарстанцам, удалось привлечь средства на лечение тяжелобольных детей, на оказание продовольственной помощи малоимущим семьям", - отметили в духовном управлении.
Республиканская детская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 11:37Религия и мировоззрение
Духовные лидеры Татарстана посетили пострадавших при нападении в Казани
Так, верующие собрали средства на оказание помощи 19 тяжелобольным детям из разных уголков Татарстана. Кроме того, нуждающимся семьям передали помощь, собранную в качестве фитр-садака - особой милостыни в месяц Рамадан.
"В результате, на специальную карту БФ "Закят" ДУМ РТ поступили средства в размере около 1 миллиона рублей. Фитр-садака в виде денег передаются нуждающимся семьям", - подчеркнули в ДУМ РТ.
Кроме того, продуктовые наборы общим объемом свыше пяти тонн получили 790 многодетных, неполных, а также воспитывающих тяжелобольных детей семей. Ученики медресе "Мухаммадия" получили три тонны продовольствия.
В честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне подарки получили 110 уважаемых ветеранов со всей республики. В их числе - имамы Татарстана.
"Еще одно крупное социальное мероприятие состоялось в предпоследний день Рамазана — в Казани в траурном формате прошел 9-й Республиканский ифтар (окллективное разговение во время поста месяца Рамадан - прим.ред.). Организаторами выступили ДУМ РТ, стадион "Ак Барс Арена" и национально-туристический комплекс "Туган Авылым". Ифтар посетили более 3,5 тысяч человек", - сообщили в муфтияте.
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам в мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября 2020, 13:20Религия и мировоззрение
Муфтий Татарстана рассказал о помощи нуждающимся в период пандемии
 
Религия и мировоззрениеУраза-байрамРамаданРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Милонов назвал чиновников, которых нужно перевоспитать в Чечне
02:53Немецкие экологи хотят остановить строительство "Северного потока — 2"
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
Лента новостейМолния