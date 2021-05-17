https://ria.ru/20210517/pomosch-1732645261.html

Мусульмане Татарстана оказали помощь 19 тяжелобольным детям

Мусульмане Татарстана оказали помощь 19 тяжелобольным детям

В течение месяца Рамадан мусульмане в Республике Татарстан собрали средства на помощь тяжелобольным детям и на продовольствие малоимущим семьям, сообщили РИА... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:59

2021-05-17T14:59

2021-05-17T15:04

религия и мировоззрение

ураза-байрам

рамадан

республика татарстан (татарстан)

казань

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В течение месяца Рамадан мусульмане в Республике Татарстан собрали средства на помощь тяжелобольным детям и на продовольствие малоимущим семьям, сообщили РИА Новости в республиканском муфтияте."В первый день священного месяца Рамадан, 13 апреля, в Республике Татарстан по инициативе Духовного управления мусульман стартовал традиционный благотворительный марафон "Рамазан — месяц добрых дел". Несмотря на сложную экономическую ситуацию, возникшую из-за пандемии, мусульмане Татарстана приняли активное участие в реализации многочисленных социально-значимых проектов в рамках акции. За 30 дней Благотворительному фонду "Закят" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), благодаря неравнодушным татарстанцам, удалось привлечь средства на лечение тяжелобольных детей, на оказание продовольственной помощи малоимущим семьям", - отметили в духовном управлении.Так, верующие собрали средства на оказание помощи 19 тяжелобольным детям из разных уголков Татарстана. Кроме того, нуждающимся семьям передали помощь, собранную в качестве фитр-садака - особой милостыни в месяц Рамадан. "В результате, на специальную карту БФ "Закят" ДУМ РТ поступили средства в размере около 1 миллиона рублей. Фитр-садака в виде денег передаются нуждающимся семьям", - подчеркнули в ДУМ РТ.Кроме того, продуктовые наборы общим объемом свыше пяти тонн получили 790 многодетных, неполных, а также воспитывающих тяжелобольных детей семей. Ученики медресе "Мухаммадия" получили три тонны продовольствия. В честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне подарки получили 110 уважаемых ветеранов со всей республики. В их числе - имамы Татарстана."Еще одно крупное социальное мероприятие состоялось в предпоследний день Рамазана — в Казани в траурном формате прошел 9-й Республиканский ифтар (окллективное разговение во время поста месяца Рамадан - прим.ред.). Организаторами выступили ДУМ РТ, стадион "Ак Барс Арена" и национально-туристический комплекс "Туган Авылым". Ифтар посетили более 3,5 тысяч человек", - сообщили в муфтияте.

https://ria.ru/20210513/dukhovenstvo-1732094713.html

https://ria.ru/20201115/muftiyat-1584699921.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураза-байрам, рамадан, республика татарстан (татарстан), казань