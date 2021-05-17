В Екатеринбурге полицейские ранили подозреваемого в убийстве трех человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге ранили подозреваемого в убийстве трех человек после того, как он попытался напасть на них с ножом, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее СУСК по Свердловской области сообщило, что три человека найдены убитыми в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге после конфликта на почве распития спиртного.
"Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медомощи", - сказал Горелых.
Он добавил, что сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев.
"Хочу отметить, что содействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трех военнослужащих Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, который патрулировал вверенную территорию", - отметил начальник пресс-службы ГУМВД.