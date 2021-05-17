https://ria.ru/20210517/politsiya-1732594569.html

В Екатеринбурге полицейские ранили подозреваемого в убийстве трех человек

В Екатеринбурге полицейские ранили подозреваемого в убийстве трех человек

Полицейские в Екатеринбурге ранили подозреваемого в убийстве трех человек после того, как он попытался напасть на них с ножом, сообщил журналистам в понедельник РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:58

2021-05-17T10:58

2021-05-17T10:58

россия

валерий горелых

гумвд

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге ранили подозреваемого в убийстве трех человек после того, как он попытался напасть на них с ножом, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.Ранее СУСК по Свердловской области сообщило, что три человека найдены убитыми в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге после конфликта на почве распития спиртного.Он добавил, что сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев."Хочу отметить, что содействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трех военнослужащих Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, который патрулировал вверенную территорию", - отметил начальник пресс-службы ГУМВД.

https://ria.ru/20210508/napadenie-1731476155.html

россия

свердловская область

екатеринбург

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2021

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россия, валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия