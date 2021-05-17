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В Екатеринбурге полицейские ранили подозреваемого в убийстве трех человек
В Екатеринбурге полицейские ранили подозреваемого в убийстве трех человек
Полицейские в Екатеринбурге ранили подозреваемого в убийстве трех человек после того, как он попытался напасть на них с ножом, сообщил журналистам в понедельник РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:58
2021-05-17T10:58
россия
валерий горелых
гумвд
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге ранили подозреваемого в убийстве трех человек после того, как он попытался напасть на них с ножом, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.Ранее СУСК по Свердловской области сообщило, что три человека найдены убитыми в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге после конфликта на почве распития спиртного.Он добавил, что сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев."Хочу отметить, что содействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трех военнослужащих Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, который патрулировал вверенную территорию", - отметил начальник пресс-службы ГУМВД.
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россия, валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге полицейские ранили подозреваемого в убийстве трех человек

10:58 17.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге ранили подозреваемого в убийстве трех человек после того, как он попытался напасть на них с ножом, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее СУСК по Свердловской области сообщило, что три человека найдены убитыми в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге после конфликта на почве распития спиртного.
"Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медомощи", - сказал Горелых.
Он добавил, что сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев.
"Хочу отметить, что содействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трех военнослужащих Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, который патрулировал вверенную территорию", - отметил начальник пресс-службы ГУМВД.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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РоссияВалерий ГорелыхГУМВДСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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