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Вильфанд рассказал о температуре воды на российских курортах
Вильфанд рассказал о температуре воды на российских курортах
Температура морской воды в Балтийском море у берегов Калининградской области и на побережье Черного моря в Сочи одинаковая, 13 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:26
2021-05-17T10:42
черное море
азовское море
балтийское море
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Температура морской воды в Балтийском море у берегов Калининградской области и на побережье Черного моря в Сочи одинаковая, 13 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Температура воды в Калининградской области такая же, как в Евпатории и Сочи – аж 13 градусов… В Алуште, Анапе, Ялте, Туапсе и Геленджике - 14 градусов, а наиболее высокая температура воды – до 15 градусов – в Ейске и Бердянске, то есть на Азовском море. Конечно, уже в начале июня температура превышает будет превышать 20-градусную отметку", - сказал синоптик.Он отметил, что купальный сезон на Азовском море традиционно начинается раньше, чем на Черном море.
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черное море, азовское море, балтийское море, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал о температуре воды на российских курортах

08:26 17.05.2021 (обновлено: 10:42 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Геленджике
Отдыхающие на пляже в Геленджике - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Температура морской воды в Балтийском море у берегов Калининградской области и на побережье Черного моря в Сочи одинаковая, 13 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Температура воды в Калининградской области такая же, как в Евпатории и Сочи – аж 13 градусов… В Алуште, Анапе, Ялте, Туапсе и Геленджике - 14 градусов, а наиболее высокая температура воды – до 15 градусов – в Ейске и Бердянске, то есть на Азовском море. Конечно, уже в начале июня температура превышает будет превышать 20-градусную отметку", - сказал синоптик.
Он отметил, что купальный сезон на Азовском море традиционно начинается раньше, чем на Черном море.
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