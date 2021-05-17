https://ria.ru/20210517/pogoda-1732574891.html
Вильфанд рассказал о температуре воды на российских курортах
Вильфанд рассказал о температуре воды на российских курортах
Температура морской воды в Балтийском море у берегов Калининградской области и на побережье Черного моря в Сочи одинаковая, 13 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:26
2021-05-17T08:26
2021-05-17T10:42
черное море
азовское море
балтийское море
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731229286_0:229:3071:1956_1920x0_80_0_0_b54a3632cfa7f006add415093e87cc44.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Температура морской воды в Балтийском море у берегов Калининградской области и на побережье Черного моря в Сочи одинаковая, 13 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Температура воды в Калининградской области такая же, как в Евпатории и Сочи – аж 13 градусов… В Алуште, Анапе, Ялте, Туапсе и Геленджике - 14 градусов, а наиболее высокая температура воды – до 15 градусов – в Ейске и Бердянске, то есть на Азовском море. Конечно, уже в начале июня температура превышает будет превышать 20-градусную отметку", - сказал синоптик.Он отметил, что купальный сезон на Азовском море традиционно начинается раньше, чем на Черном море.
https://ria.ru/20210517/zhara-1732567461.html
черное море
азовское море
балтийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731229286_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d9b5b483fa3dc11affed1e297dbef5de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, азовское море, балтийское море, роман вильфанд, гидрометцентр, общество