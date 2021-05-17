https://ria.ru/20210517/pogoda-1732574891.html

Вильфанд рассказал о температуре воды на российских курортах

Вильфанд рассказал о температуре воды на российских курортах

Температура морской воды в Балтийском море у берегов Калининградской области и на побережье Черного моря в Сочи одинаковая, 13 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T08:26

2021-05-17T08:26

2021-05-17T10:42

черное море

азовское море

балтийское море

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731229286_0:229:3071:1956_1920x0_80_0_0_b54a3632cfa7f006add415093e87cc44.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Температура морской воды в Балтийском море у берегов Калининградской области и на побережье Черного моря в Сочи одинаковая, 13 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Температура воды в Калининградской области такая же, как в Евпатории и Сочи – аж 13 градусов… В Алуште, Анапе, Ялте, Туапсе и Геленджике - 14 градусов, а наиболее высокая температура воды – до 15 градусов – в Ейске и Бердянске, то есть на Азовском море. Конечно, уже в начале июня температура превышает будет превышать 20-градусную отметку", - сказал синоптик.Он отметил, что купальный сезон на Азовском море традиционно начинается раньше, чем на Черном море.

https://ria.ru/20210517/zhara-1732567461.html

черное море

азовское море

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, азовское море, балтийское море, роман вильфанд, гидрометцентр, общество