Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/pogoda-1732573747.html
Москвичам пообещали жару до 29 градусов
Москвичам пообещали жару до 29 градусов
Самое жаркое 17 мая с 1958 года ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 29 градусов, при этом абсолютный рекорд по температуре для РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:06
2021-05-17T08:24
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820982_0:171:3000:1859_1920x0_80_0_0_116aa577897aff450053ce1d2cae80eb.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Самое жаркое 17 мая с 1958 года ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 29 градусов, при этом абсолютный рекорд по температуре для этого дня побит не будет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.Синоптик добавил, что в понедельник ожидается восточный ветер, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
https://ria.ru/20210517/zhara-1732567461.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820982_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_5653212977452d60b78d87b91a0468b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр "фобос", москва, общество

Москвичам пообещали жару до 29 градусов

08:06 17.05.2021 (обновлено: 08:24 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве
Люди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Самое жаркое 17 мая с 1958 года ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 29 градусов, при этом абсолютный рекорд по температуре для этого дня побит не будет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.
"Переменная облачность, без осадков. В столице плюс 27-29, в Подмосковье плюс 25-30 градусов тепла. Максимальная температура для 17 мая была в 1897 году - плюс 31, так что это мы не побьем", - сказал Синенков. При этом, по его словам, могут быть превышены показатели 17 мая 1958 года, когда температура поднялась до 27,1 градуса.
Синоптик добавил, что в понедельник ожидается восточный ветер, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
Девушки загорают в Историческом сквере в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
03:24
Вильфанд назвал регионы, в которые придет "супержара"
 
Центр "Фобос"МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50Израильская армия пресекла попытку наезда на военных
10:49Россия выведет из состава флота легендарные советские подлодки
10:49В Пензенской области застрелили трех человек
10:45Россия завершает испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
10:43В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Казани детей
10:39СК расследует около 60 уголовных дел, связанных с коронавирусом
10:38В ГД внесли закон, запрещающий покупать оружие без медосвидетельствования
10:33Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
10:32Сенатор рассказал о новых предложениях по применению маткапитала
10:32В Югре будут судить физрука по обвинению в совращении учениц
10:31Москалькова выступила за продолжение членства России в Совете Европы
10:29Владелец сети "Корчма Тарас Бульба" подал заявление о своем банкротстве
10:27Прокуратура проверит Приморский океанариум после видео с избиением белух
10:25СМИ: в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих, есть жертвы
10:22Алиев отреагировал на обращение Еревана в ОДКБ из-за ситуации на границе
10:18Дизайн Android 12 полностью раскрыт до премьеры
10:18Защита Ройзмана обжаловала решение суда об обязательных работах
10:12В Петербурге мужчина избил гимназиста на детской площадке
10:10В Красноярском крае произошла утечка топлива
10:10ЛНР заявила о напряженной обстановке около участка отвода сил в Донбассе
Лента новостейМолния