Москвичам пообещали жару до 29 градусов
08:06 17.05.2021 (обновлено: 08:24 17.05.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Самое жаркое 17 мая с 1958 года ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 29 градусов, при этом абсолютный рекорд по температуре для этого дня побит не будет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.
"Переменная облачность, без осадков. В столице плюс 27-29, в Подмосковье плюс 25-30 градусов тепла. Максимальная температура для 17 мая была в 1897 году - плюс 31, так что это мы не побьем", - сказал Синенков. При этом, по его словам, могут быть превышены показатели 17 мая 1958 года, когда температура поднялась до 27,1 градуса.
Синоптик добавил, что в понедельник ожидается восточный ветер, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.