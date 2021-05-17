https://ria.ru/20210517/pogoda-1732573747.html

Москвичам пообещали жару до 29 градусов

Москвичам пообещали жару до 29 градусов

Самое жаркое 17 мая с 1958 года ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 29 градусов, при этом абсолютный рекорд по температуре для РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T08:06

2021-05-17T08:06

2021-05-17T08:24

центр "фобос"

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820982_0:171:3000:1859_1920x0_80_0_0_116aa577897aff450053ce1d2cae80eb.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Самое жаркое 17 мая с 1958 года ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 29 градусов, при этом абсолютный рекорд по температуре для этого дня побит не будет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.Синоптик добавил, что в понедельник ожидается восточный ветер, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.

https://ria.ru/20210517/zhara-1732567461.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр "фобос", москва, общество