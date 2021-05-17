https://ria.ru/20210517/pogoda-1732566394.html

Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности

Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности

Метеоролог Александр Голубев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", что на предстоящей неделе некоторые температурные показатели в столице побьют рекорды... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T02:33

2021-05-17T02:33

2021-05-17T08:46

александр голубев (метеоролог)

россия

погода

москва

общество

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Метеоролог Александр Голубев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", что на предстоящей неделе некоторые температурные показатели в столице побьют рекорды многолетней давности.По его словам, аномальная жара особенно будет ощущаться в Москве в среду.Синоптик отметил, что в понедельник и во вторник дневные показатели поднимутся до плюс 27-29 градусов тепла. В четверг же в столицу придут переменная облачность и, скорее всего, сильный дождь.Голубев заключил, что ситуация стабилизуется в выходные — в субботу и воскресенье воздух прогреется до 19-23 градусов тепла, возможны небольшие кратковременные дожди.

https://ria.ru/20210507/pogoda-1731363252.html

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александр голубев (метеоролог), россия, погода, москва, общество