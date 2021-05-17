Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
02:33 17.05.2021 (обновлено: 08:46 17.05.2021)
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Метеоролог Александр Голубев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", что на предстоящей неделе некоторые температурные показатели в столице побьют рекорды многолетней давности.
По его словам, аномальная жара особенно будет ощущаться в Москве в среду.
"Именно этот день, как и обещали накануне синоптики, станет самым жарким в столице, он повторит небывалый солнцепек столетней давности. Столбики термометров достигнут рекордных для мая плюс тридцати градусов в дневные часы, а ночь на среду тоже окажется самой теплой на неделе", — высказался Голубев.
Синоптик отметил, что в понедельник и во вторник дневные показатели поднимутся до плюс 27-29 градусов тепла. В четверг же в столицу придут переменная облачность и, скорее всего, сильный дождь.
"Дневной нормой станут показатели плюс 16-18 градусов, ветер будет дуть южный, умеренный, и практически по всей столице ожидаются проливные дожди", — прогнозирует он.
Голубев заключил, что ситуация стабилизуется в выходные — в субботу и воскресенье воздух прогреется до 19-23 градусов тепла, возможны небольшие кратковременные дожди.