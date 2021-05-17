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Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
Метеоролог Александр Голубев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", что на предстоящей неделе некоторые температурные показатели в столице побьют рекорды... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T02:33
2021-05-17T08:46
александр голубев (метеоролог)
россия
погода
москва
общество
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Метеоролог Александр Голубев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", что на предстоящей неделе некоторые температурные показатели в столице побьют рекорды многолетней давности.По его словам, аномальная жара особенно будет ощущаться в Москве в среду.Синоптик отметил, что в понедельник и во вторник дневные показатели поднимутся до плюс 27-29 градусов тепла. В четверг же в столицу придут переменная облачность и, скорее всего, сильный дождь.Голубев заключил, что ситуация стабилизуется в выходные — в субботу и воскресенье воздух прогреется до 19-23 градусов тепла, возможны небольшие кратковременные дожди.
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александр голубев (метеоролог), россия, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности

02:33 17.05.2021 (обновлено: 08:46 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Метеоролог Александр Голубев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", что на предстоящей неделе некоторые температурные показатели в столице побьют рекорды многолетней давности.
По его словам, аномальная жара особенно будет ощущаться в Москве в среду.

"Именно этот день, как и обещали накануне синоптики, станет самым жарким в столице, он повторит небывалый солнцепек столетней давности. Столбики термометров достигнут рекордных для мая плюс тридцати градусов в дневные часы, а ночь на среду тоже окажется самой теплой на неделе", — высказался Голубев.

Синоптик отметил, что в понедельник и во вторник дневные показатели поднимутся до плюс 27-29 градусов тепла. В четверг же в столицу придут переменная облачность и, скорее всего, сильный дождь.

"Дневной нормой станут показатели плюс 16-18 градусов, ветер будет дуть южный, умеренный, и практически по всей столице ожидаются проливные дожди", — прогнозирует он.

Голубев заключил, что ситуация стабилизуется в выходные — в субботу и воскресенье воздух прогреется до 19-23 градусов тепла, возможны небольшие кратковременные дожди.
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