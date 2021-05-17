https://ria.ru/20210517/podozrevaemyy-1732703576.html

Подозреваемого в убийстве трех человек под Пензой ликвидировали

Подозреваемого в убийстве трех человек под Пензой ликвидировали

Сотрудники правоохранительных органов в понедельник в Пензенской области ликвидировали подозреваемого в убийстве трех человек, оказавшего вооруженное... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T19:19

2021-05-17T19:19

2021-05-17T20:25

омон россии

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

пензенская область

происшествия

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САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в понедельник в Пензенской области ликвидировали подозреваемого в убийстве трех человек, оказавшего вооруженное сопротивление силовикам, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее областное управление СК РФ сообщило, что, по версии следствия, житель села Липовка Малосердобинского района из ружья ИЖ-43 застрелил бывшую жену и ее мать, а затем в селе Огаревка также убил брата бывшей супруги. Возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек. Следствие объявило 49-летнего Анатолия Воробьева в розыск. По данным главка МВД по региону, местность, где, со слов очевидцев, находился разыскиваемый, была оцеплена. Операция проводилась при силовой поддержке бойцов Росгвардии."Недалеко от места преступления он был обнаружен в овраге, он попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, бежал по полю и начал стрелять, после чего ответным огнем он был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после перестрелки силовиков и подозреваемого в убийстве трех человек, который в результате был ликвидирован, сообщило областное управление СК РФ.Как уточнила пресс-служба регионального управления Росгвардии, на месте обнаружены охотничье ружье и боеприпасы. В ведомстве добавили, что более сотни сотрудников СОБР и ОМОН в ночь на понедельник, а затем весь день вели поиск злоумышленника.Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа". Уточняется, что в настоящее время на месте работает следственная группа, все обстоятельства устанавливаются.

https://ria.ru/20210517/napadenie-1732587673.html

https://ria.ru/20210517/zaderzhanie-1732688042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, происшествия