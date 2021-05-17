https://ria.ru/20210517/pamyatnik-1732642908.html

В Кемерово установят памятник воину, спасшему немецкую девочку в Берлине

В Кемерово установят памятник воину, спасшему немецкую девочку в Берлине

Памятник герою-кузбассовцу Николаю Масалову, спасшему немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году, установят в Кемерово, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:49

2021-05-17T14:49

2021-05-17T14:49

сергей цивилев

кемерово

кемеровская область

берлин (город)

общество

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КЕМЕРОВО, 17 мая - РИА Новости. Памятник герою-кузбассовцу Николаю Масалову, спасшему немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году, установят в Кемерово, сообщается в Telegram-канале главы региона.Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев направил в ФРГ запрос о восстановлении героя Великой Отечественной войны Николая Масалова в звании почетного гражданина Берлина. Как следует из ответа властей Берлина, который есть в распоряжении РИА Новости, "мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению", однако "возвращение имени Николая Масалова в список почетных граждан Берлина невозможно". Цивилев заявил, что вместе с МИД РФ, посольством России в ФРГ и неравнодушными жителями Германии продолжит работу по возвращению звания Масалову."По решению Сергея Цивилева в Кемерове появится монумент Николаю Масалову. Губернатор также поручил ускорить процедуру присвоения Масалову звания Героя России (посмертно). Рядом с памятником планируется возвести храм", – говорится в сообщении.Уточняется, что внутри посетители смогут найти специальные интерактивные доски, с помощью которых можно будет узнать о военных подвигах родственников в годы Великой Отечественной войны. Рядом с храмом установят мемориал, посвященный героям Кузбасса.Масалов - уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. Тридцатого апреля 1945 года сержант Масалов принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут, и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке.

https://ria.ru/20210508/podvig-1731468587.html

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сергей цивилев, кемерово, кемеровская область, берлин (город), общество