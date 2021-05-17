Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/pamyatnik-1732642908.html
В Кемерово установят памятник воину, спасшему немецкую девочку в Берлине
В Кемерово установят памятник воину, спасшему немецкую девочку в Берлине
Памятник герою-кузбассовцу Николаю Масалову, спасшему немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году, установят в Кемерово, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:49
2021-05-17T14:49
сергей цивилев
кемерово
кемеровская область
берлин (город)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149200/86/1492008659_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_e1ed018cf23e561d139d4faf5472b234.jpg
КЕМЕРОВО, 17 мая - РИА Новости. Памятник герою-кузбассовцу Николаю Масалову, спасшему немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году, установят в Кемерово, сообщается в Telegram-канале главы региона.Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев направил в ФРГ запрос о восстановлении героя Великой Отечественной войны Николая Масалова в звании почетного гражданина Берлина. Как следует из ответа властей Берлина, который есть в распоряжении РИА Новости, "мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению", однако "возвращение имени Николая Масалова в список почетных граждан Берлина невозможно". Цивилев заявил, что вместе с МИД РФ, посольством России в ФРГ и неравнодушными жителями Германии продолжит работу по возвращению звания Масалову."По решению Сергея Цивилева в Кемерове появится монумент Николаю Масалову. Губернатор также поручил ускорить процедуру присвоения Масалову звания Героя России (посмертно). Рядом с памятником планируется возвести храм", – говорится в сообщении.Уточняется, что внутри посетители смогут найти специальные интерактивные доски, с помощью которых можно будет узнать о военных подвигах родственников в годы Великой Отечественной войны. Рядом с храмом установят мемориал, посвященный героям Кузбасса.Масалов - уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. Тридцатого апреля 1945 года сержант Масалов принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут, и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке.
https://ria.ru/20210508/podvig-1731468587.html
кемерово
кемеровская область
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149200/86/1492008659_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_eda107ff1981dba211290a31090f5b92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей цивилев, кемерово, кемеровская область, берлин (город), общество

В Кемерово установят памятник воину, спасшему немецкую девочку в Берлине

14:49 17.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПлощадь Советов в Кемерово
Площадь Советов в Кемерово - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 17 мая - РИА Новости. Памятник герою-кузбассовцу Николаю Масалову, спасшему немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году, установят в Кемерово, сообщается в Telegram-канале главы региона.
Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев направил в ФРГ запрос о восстановлении героя Великой Отечественной войны Николая Масалова в звании почетного гражданина Берлина. Как следует из ответа властей Берлина, который есть в распоряжении РИА Новости, "мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению", однако "возвращение имени Николая Масалова в список почетных граждан Берлина невозможно". Цивилев заявил, что вместе с МИД РФ, посольством России в ФРГ и неравнодушными жителями Германии продолжит работу по возвращению звания Масалову.
Памятник Воину-освободителю в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 10:48
В Германии вступились за советского воина Николая Масалова
"По решению Сергея Цивилева в Кемерове появится монумент Николаю Масалову. Губернатор также поручил ускорить процедуру присвоения Масалову звания Героя России (посмертно). Рядом с памятником планируется возвести храм", – говорится в сообщении.
Уточняется, что внутри посетители смогут найти специальные интерактивные доски, с помощью которых можно будет узнать о военных подвигах родственников в годы Великой Отечественной войны. Рядом с храмом установят мемориал, посвященный героям Кузбасса.
Масалов - уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. Тридцатого апреля 1945 года сержант Масалов принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут, и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке.
 
Сергей ЦивилевКемеровоКемеровская областьБерлин (город)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Милонов назвал чиновников, которых нужно перевоспитать в Чечне
02:53Немецкие экологи хотят остановить строительство "Северного потока — 2"
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
Лента новостейМолния