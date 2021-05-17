В Кемерово установят памятник воину, спасшему немецкую девочку в Берлине
КЕМЕРОВО, 17 мая - РИА Новости. Памятник герою-кузбассовцу Николаю Масалову, спасшему немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году, установят в Кемерово, сообщается в Telegram-канале главы региона.
Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев направил в ФРГ запрос о восстановлении героя Великой Отечественной войны Николая Масалова в звании почетного гражданина Берлина. Как следует из ответа властей Берлина, который есть в распоряжении РИА Новости, "мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению", однако "возвращение имени Николая Масалова в список почетных граждан Берлина невозможно". Цивилев заявил, что вместе с МИД РФ, посольством России в ФРГ и неравнодушными жителями Германии продолжит работу по возвращению звания Масалову.
"По решению Сергея Цивилева в Кемерове появится монумент Николаю Масалову. Губернатор также поручил ускорить процедуру присвоения Масалову звания Героя России (посмертно). Рядом с памятником планируется возвести храм", – говорится в сообщении.
Уточняется, что внутри посетители смогут найти специальные интерактивные доски, с помощью которых можно будет узнать о военных подвигах родственников в годы Великой Отечественной войны. Рядом с храмом установят мемориал, посвященный героям Кузбасса.
Масалов - уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. Тридцатого апреля 1945 года сержант Масалов принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут, и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке.