https://ria.ru/20210517/otravlenie-1732650958.html

В Вологде возбудили дело после массового отравления курсантов

В Вологде возбудили дело после массового отравления курсантов

Уголовное дело возбуждено в Вологде после массовой госпитализации курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН с признаками отравления, количество... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:23

2021-05-17T15:23

2021-05-17T15:23

следственный комитет россии (ск рф)

вологда

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Вологде после массовой госпитализации курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН с признаками отравления, количество пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.Отмечается, что специалисты берут пробы в пищевом блоке, столовой и расположенном в здании института кафе, следователи изымают документацию, связанную с организацией питания курсантов и поставками продуктов."Количество пострадавших уточняется. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - добавляют в СУСК.

https://ria.ru/20210514/otravlenie-1732237814.html

вологда

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), вологда, происшествия