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В Вологде возбудили дело после массового отравления курсантов
В Вологде возбудили дело после массового отравления курсантов
Уголовное дело возбуждено в Вологде после массовой госпитализации курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН с признаками отравления, количество... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:23
2021-05-17T15:23
следственный комитет россии (ск рф)
вологда
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Вологде после массовой госпитализации курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН с признаками отравления, количество пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.Отмечается, что специалисты берут пробы в пищевом блоке, столовой и расположенном в здании института кафе, следователи изымают документацию, связанную с организацией питания курсантов и поставками продуктов."Количество пострадавших уточняется. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - добавляют в СУСК.
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следственный комитет россии (ск рф), вологда, происшествия

В Вологде возбудили дело после массового отравления курсантов

15:23 17.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Вологде после массовой госпитализации курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН с признаками отравления, количество пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.

"По факту массовой госпитализации курсантов федерального казенного образовательного учреждения высшего образования "Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты берут пробы в пищевом блоке, столовой и расположенном в здании института кафе, следователи изымают документацию, связанную с организацией питания курсантов и поставками продуктов.
"Количество пострадавших уточняется. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - добавляют в СУСК.
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