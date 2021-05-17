Володин оценил инициативы по ужесточению оборота оружия
16:46 17.05.2021 (обновлено: 16:47 17.05.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Предложения главы Росгвардии Виктора Золотова по ужесточению оборота оружия достаточно взвешенные, в первую очередь новые меры следует распространить на новичков, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Предложения Золотова достаточно взвешенные и заслуживают внимания. Правильно было бы изучить возможность их поддержки. В первую очередь эти ограничения распространить на новичков", - сказал Володин в понедельник в ходе общения с журналистами.
"Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия", - добавил спикер Госдумы.
После трагедии со стрельбой в школе в Казани президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать россияне. Золотов предложил выдавать полуавтоматическое и полугладкоствольное оружие в России только после того, как человек уже владел 5 лет неавтоматическим гладкостволом. Также глава Росгвардии предложил вернуть возрастной ценз в 21 год вместо 18 для выдачи лицензии на владение огнестрельным оружием и ввести обязательное прохождение курса молодого бойца для получения охотничьего билета. Кроме того, по мнению Золотова, справки на получение оружия должны выдавать не частные клиники, а государственные учреждения.