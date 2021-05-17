https://ria.ru/20210517/oruzhie-1732668187.html

Володин оценил инициативы по ужесточению оборота оружия

Володин оценил инициативы по ужесточению оборота оружия

Предложения главы Росгвардии Виктора Золотова по ужесточению оборота оружия достаточно взвешенные, в первую очередь новые меры следует распространить на... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:46

2021-05-17T16:46

2021-05-17T16:47

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

госдума рф

владимир путин

казань

общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Предложения главы Росгвардии Виктора Золотова по ужесточению оборота оружия достаточно взвешенные, в первую очередь новые меры следует распространить на новичков, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Предложения Золотова достаточно взвешенные и заслуживают внимания. Правильно было бы изучить возможность их поддержки. В первую очередь эти ограничения распространить на новичков", - сказал Володин в понедельник в ходе общения с журналистами."Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия", - добавил спикер Госдумы.После трагедии со стрельбой в школе в Казани президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать россияне. Золотов предложил выдавать полуавтоматическое и полугладкоствольное оружие в России только после того, как человек уже владел 5 лет неавтоматическим гладкостволом. Также глава Росгвардии предложил вернуть возрастной ценз в 21 год вместо 18 для выдачи лицензии на владение огнестрельным оружием и ввести обязательное прохождение курса молодого бойца для получения охотничьего билета. Кроме того, по мнению Золотова, справки на получение оружия должны выдавать не частные клиники, а государственные учреждения.

https://ria.ru/20210514/oruzhie-1732246867.html

россия

казань

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, госдума рф, владимир путин, казань, общество, вячеслав володин