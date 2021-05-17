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WP: США поставят Израилю высокоточное оружие на 735 миллионов долларов
WP: США поставят Израилю высокоточное оружие на 735 миллионов долларов
Администрация президента США Джо Байдена на фоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке одобрила продажу Израилю американского высокоточного оружия на... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:27
2021-05-17T15:27
2021-05-17T15:36
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
джо байден
хамас
сша
израиль
в мире
ближний восток
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена на фоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке одобрила продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники."Администрация Байдена одобрила продажу высокоточного оружия Израилю на 735 миллионов долларов", - информирует издание.Согласно его информации, Конгресс США был официально уведомлен о готовящейся сделке еще 5 мая, то есть примерно за неделю до того, как палестинское движение ХАМАС начало наносить удары по израильской территории.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, джо байден, хамас, сша, израиль, в мире, ближний восток