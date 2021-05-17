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Глава Минюста Чехии опровергла слова Земана о взрывах во Врбетице
Глава Минюста Чехии опровергла слова Земана о взрывах во Врбетице
Министр юстиции Чехии Мария Бенешева опровергла заявление сославшегося на нее главы республики Милоша Земана о наличии нескольких версий в расследовании взрывов РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:38
2021-05-17T08:38
2021-05-17T09:22
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министр юстиции Чехии Мария Бенешева опровергла заявление сославшегося на нее главы республики Милоша Земана о наличии нескольких версий в расследовании взрывов во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает Deník N.Ранее президент Чехии в эфире радио F1 сказал, что подрыв арсеналов мог быть попыткой скрыть нехватку оружия. По словам Земана, об этом ему доложила Бенешева, по мнению которой версий ЧП "может быть больше двух".Министр заявила, что не располагает какой-либо информацией о версиях, кроме той, где "замешаны российские спецслужбы".Она уточнила, что ссылается на данные, полученные от бывшего сотрудника Imex Group в 2014 году.В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва во Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва назвала претензии возмутительными и голословными.Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле указали, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств. На прошлой неделе Россия включила Чехию в список недружественных стран.
https://ria.ru/20210509/kompensatsiya-1731611709.html
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