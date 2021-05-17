Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
https://ria.ru/20210517/onkodispanser-1732670689.html
Новый корпус онкодиспансера построят в Ставропольском крае
Новый корпус онкодиспансера построят в Ставропольском крае
Власти Ставропольского края заключили контракт на строительство в Ставрополе лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера, на эти цели... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:07
2021-05-17T17:40
ставропольский край
здоровье - общество
ставропольский край
ставрополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732671158_0:3:1000:566_1920x0_80_0_0_9955604640891a363f7e1544c10b43b7.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Власти Ставропольского края заключили контракт на строительство в Ставрополе лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера, на эти цели из федерального и краевого бюджета будет выделено 6 миллиардов рублей, сообщает министерство строительства и архитектуры региона.Участок, предоставленный под строительство, находится на территории существующего корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера на улице Октябрьской. Новый и старый корпуса будут соединены надземным переходом.Восьмиэтажное здание корпуса будет разделено на блоки. Мощность стационарного отделения - 376 коек, дневной стационар рассчитан на 10 мест, поликлиника сможет принять 600 человек в смену.Здесь разместятся приемное отделение, кабинеты МРТ, отделение медицинской визуализации, онкохирургическое палатное отделение на 60 коек, отделение радионуклидной терапии. В новом корпусе предусмотрены отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, ангиографии, отделение эндоскопической диагностики, гематологическое отделение, блок трансфузиологии с криохранилищем, палатный блок трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. А также поликлинические отделения N1 и N2, блок клинико-диагностических исследований.В корпусе запроектированы реанимационный и послеоперационный блоки, отделение интенсивной терапии.
https://ria.ru/20210517/ovoschi-1732653470.html
ставропольский край
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732671158_200:0:1000:600_1920x0_80_0_0_4b7d36432c6597ab826bd8db958fe18e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, ставропольский край, ставрополь

Новый корпус онкодиспансера построят в Ставропольском крае

17:07 17.05.2021 (обновлено: 17:40 17.05.2021)
 
© Министерство строительства и архитектуры Ставропольского краяПроект лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкодиспансера
Проект лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкодиспансера - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Власти Ставропольского края заключили контракт на строительство в Ставрополе лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера, на эти цели из федерального и краевого бюджета будет выделено 6 миллиардов рублей, сообщает министерство строительства и архитектуры региона.
Участок, предоставленный под строительство, находится на территории существующего корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера на улице Октябрьской. Новый и старый корпуса будут соединены надземным переходом.
"Это будет одна из самых масштабных строек в регионе в сфере здравоохранения. Продолжительность строительства онкологического диспансера составляет более 30 месяцев. Из федерального и краевого бюджетов в рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение" будет направлено порядка 6 миллиардов рублей на строительство объекта", - прокомментировал и.о. министра строительства и архитектуры Валерий Савченко.
Восьмиэтажное здание корпуса будет разделено на блоки. Мощность стационарного отделения - 376 коек, дневной стационар рассчитан на 10 мест, поликлиника сможет принять 600 человек в смену.
Здесь разместятся приемное отделение, кабинеты МРТ, отделение медицинской визуализации, онкохирургическое палатное отделение на 60 коек, отделение радионуклидной терапии. В новом корпусе предусмотрены отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, ангиографии, отделение эндоскопической диагностики, гематологическое отделение, блок трансфузиологии с криохранилищем, палатный блок трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. А также поликлинические отделения N1 и N2, блок клинико-диагностических исследований.
В корпусе запроектированы реанимационный и послеоперационный блоки, отделение интенсивной терапии.
Сотрудница теплицы во время сбора урожая огурцов - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Вчера, 15:38Ставропольский край
С начала года в ставропольских теплицах вырастили 33 тысячи тонн овощей
 
Ставропольский крайЗдоровье - ОбществоСтавропольский крайСтаврополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Милонов назвал чиновников, которых нужно перевоспитать в Чечне
02:53Немецкие экологи хотят остановить строительство "Северного потока — 2"
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
Лента новостейМолния