https://ria.ru/20210517/onkodispanser-1732670689.html
Новый корпус онкодиспансера построят в Ставропольском крае
Новый корпус онкодиспансера построят в Ставропольском крае
Власти Ставропольского края заключили контракт на строительство в Ставрополе лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера, на эти цели... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:07
2021-05-17T17:07
2021-05-17T17:40
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Власти Ставропольского края заключили контракт на строительство в Ставрополе лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера, на эти цели из федерального и краевого бюджета будет выделено 6 миллиардов рублей, сообщает министерство строительства и архитектуры региона.Участок, предоставленный под строительство, находится на территории существующего корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера на улице Октябрьской. Новый и старый корпуса будут соединены надземным переходом.Восьмиэтажное здание корпуса будет разделено на блоки. Мощность стационарного отделения - 376 коек, дневной стационар рассчитан на 10 мест, поликлиника сможет принять 600 человек в смену.Здесь разместятся приемное отделение, кабинеты МРТ, отделение медицинской визуализации, онкохирургическое палатное отделение на 60 коек, отделение радионуклидной терапии. В новом корпусе предусмотрены отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, ангиографии, отделение эндоскопической диагностики, гематологическое отделение, блок трансфузиологии с криохранилищем, палатный блок трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. А также поликлинические отделения N1 и N2, блок клинико-диагностических исследований.В корпусе запроектированы реанимационный и послеоперационный блоки, отделение интенсивной терапии.
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здоровье - общество, ставропольский край, ставрополь
СТАВРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости.
Власти Ставропольского края
заключили контракт на строительство в Ставрополе
лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера, на эти цели из федерального и краевого бюджета будет выделено 6 миллиардов рублей, сообщает министерство строительства и архитектуры региона.
Участок, предоставленный под строительство, находится на территории существующего корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера на улице Октябрьской. Новый и старый корпуса будут соединены надземным переходом.
"Это будет одна из самых масштабных строек в регионе в сфере здравоохранения. Продолжительность строительства онкологического диспансера составляет более 30 месяцев. Из федерального и краевого бюджетов в рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение" будет направлено порядка 6 миллиардов рублей на строительство объекта", - прокомментировал и.о. министра строительства и архитектуры Валерий Савченко.
Восьмиэтажное здание корпуса будет разделено на блоки. Мощность стационарного отделения - 376 коек, дневной стационар рассчитан на 10 мест, поликлиника сможет принять 600 человек в смену.
Здесь разместятся приемное отделение, кабинеты МРТ, отделение медицинской визуализации, онкохирургическое палатное отделение на 60 коек, отделение радионуклидной терапии. В новом корпусе предусмотрены отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, ангиографии, отделение эндоскопической диагностики, гематологическое отделение, блок трансфузиологии с криохранилищем, палатный блок трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. А также поликлинические отделения N1 и N2, блок клинико-диагностических исследований.
В корпусе запроектированы реанимационный и послеоперационный блоки, отделение интенсивной терапии.