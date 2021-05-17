https://ria.ru/20210517/onkodispanser-1732670689.html

Новый корпус онкодиспансера построят в Ставропольском крае

Новый корпус онкодиспансера построят в Ставропольском крае

Власти Ставропольского края заключили контракт на строительство в Ставрополе лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера, на эти цели... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:07

2021-05-17T17:07

2021-05-17T17:40

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ставропольский край

ставрополь

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СТАВРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Власти Ставропольского края заключили контракт на строительство в Ставрополе лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера, на эти цели из федерального и краевого бюджета будет выделено 6 миллиардов рублей, сообщает министерство строительства и архитектуры региона.Участок, предоставленный под строительство, находится на территории существующего корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера на улице Октябрьской. Новый и старый корпуса будут соединены надземным переходом.Восьмиэтажное здание корпуса будет разделено на блоки. Мощность стационарного отделения - 376 коек, дневной стационар рассчитан на 10 мест, поликлиника сможет принять 600 человек в смену.Здесь разместятся приемное отделение, кабинеты МРТ, отделение медицинской визуализации, онкохирургическое палатное отделение на 60 коек, отделение радионуклидной терапии. В новом корпусе предусмотрены отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, ангиографии, отделение эндоскопической диагностики, гематологическое отделение, блок трансфузиологии с криохранилищем, палатный блок трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. А также поликлинические отделения N1 и N2, блок клинико-диагностических исследований.В корпусе запроектированы реанимационный и послеоперационный блоки, отделение интенсивной терапии.

https://ria.ru/20210517/ovoschi-1732653470.html

ставропольский край

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здоровье - общество, ставропольский край, ставрополь