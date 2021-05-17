Воробьев: число призеров школьных олимпиад в Подмосковье выросло вдвое
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Количество призеров школьных олимпиад в Подмосковье выросло вдвое в этом году, это указывает на качество образования, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания с зампредами правительства и главами городских округов.
"Хочу отметить, что в этом году система образования, наши педагоги и ученики нас здорово порадовали. У нас радикально - в два раза - выросло количество призеров на различных уровнях олимпиад. Это одно из мерил качества образования. Будем дальше заниматься тем, чтобы как можно больше интересных и полезных дисциплин наши дети получали в школах", - сказал Воробьев.
Губернатор добавил, что в пятницу и субботу в Московской области пройдут последние звонки. В этом году в регионе около 77 тысяч девятиклассников и 35 тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать государственные экзамены.
"Наша задача, обращаю внимание правоохранительного блока, – все, что связано с этим праздником... должно пройти максимально качественно и с позитивным настроением. Значит, все меры безопасности, организация мероприятий школ, куда придут родители, должны быть на высоком уровне", - подчеркнул Воробьев.