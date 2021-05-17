https://ria.ru/20210517/olimpiadniki-1732651755.html

Воробьев: число призеров школьных олимпиад в Подмосковье выросло вдвое

Воробьев: число призеров школьных олимпиад в Подмосковье выросло вдвое

Количество призеров школьных олимпиад в Подмосковье выросло вдвое в этом году, это указывает на качество образования, заявил губернатор Московской области... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:29

2021-05-17T15:29

2021-05-17T15:29

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Количество призеров школьных олимпиад в Подмосковье выросло вдвое в этом году, это указывает на качество образования, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания с зампредами правительства и главами городских округов.Губернатор добавил, что в пятницу и субботу в Московской области пройдут последние звонки. В этом году в регионе около 77 тысяч девятиклассников и 35 тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать государственные экзамены.

https://ria.ru/20210517/roznitsa-1732633392.html

московская область (подмосковье)

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2021

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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество