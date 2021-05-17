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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210517/olimpiadniki-1732651755.html
Воробьев: число призеров школьных олимпиад в Подмосковье выросло вдвое
Воробьев: число призеров школьных олимпиад в Подмосковье выросло вдвое
Количество призеров школьных олимпиад в Подмосковье выросло вдвое в этом году, это указывает на качество образования, заявил губернатор Московской области... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:29
2021-05-17T15:29
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Количество призеров школьных олимпиад в Подмосковье выросло вдвое в этом году, это указывает на качество образования, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания с зампредами правительства и главами городских округов.Губернатор добавил, что в пятницу и субботу в Московской области пройдут последние звонки. В этом году в регионе около 77 тысяч девятиклассников и 35 тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать государственные экзамены.
https://ria.ru/20210517/roznitsa-1732633392.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Воробьев: число призеров школьных олимпиад в Подмосковье выросло вдвое

15:29 17.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Количество призеров школьных олимпиад в Подмосковье выросло вдвое в этом году, это указывает на качество образования, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания с зампредами правительства и главами городских округов.
"Хочу отметить, что в этом году система образования, наши педагоги и ученики нас здорово порадовали. У нас радикально - в два раза - выросло количество призеров на различных уровнях олимпиад. Это одно из мерил качества образования. Будем дальше заниматься тем, чтобы как можно больше интересных и полезных дисциплин наши дети получали в школах", - сказал Воробьев.
Губернатор добавил, что в пятницу и субботу в Московской области пройдут последние звонки. В этом году в регионе около 77 тысяч девятиклассников и 35 тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать государственные экзамены.
"Наша задача, обращаю внимание правоохранительного блока, – все, что связано с этим праздником... должно пройти максимально качественно и с позитивным настроением. Значит, все меры безопасности, организация мероприятий школ, куда придут родители, должны быть на высоком уровне", - подчеркнул Воробьев.
Продуктовый магазин в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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