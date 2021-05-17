https://ria.ru/20210517/obsuzhdenie-1732577862.html

Россия предложит ПАСЕ обсудить поведение международных IT-компаний

Россия предложит ПАСЕ обсудить поведение международных IT-компаний

Россия намерена вынести вопрос о поведении международных IT-компаний на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ и предложит рассмотреть его в ПАСЕ, заявил спикер РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T08:58

2021-05-17T08:58

2021-05-17T09:13

россия

одкб

вячеслав володин

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия намерена вынести вопрос о поведении международных IT-компаний на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ и предложит рассмотреть его в ПАСЕ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Было бы правильно, чтобы международные организации, в первую очередь, возможно, межпарламентские, уделили этой теме приоритетное внимание. Со своей стороны постараемся вынести этот вопрос на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ, предложим рассмотреть в ПАСЕ, поднимем его в рамках международных встреч", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, в последнее время некоторые международные IT-компании пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве, причем юрисдикция этих компаний прямо влияет на их предпочтения."И мы уже видим, как в угоду политической конъюнктуре подрываются основы, на которых изначально строилась глобальная сеть. Игнорируются принципы свободы слова, право на распространение информации. По чьей-то воле, без всяких правовых оснований, блокируются "неугодные" сайты, вся "вина" которых – в изложении "не той" точки зрения. Это недопустимо", - подчеркнул он.Также Володин добавил, что меры, которые позволили бы приблизиться к решению проблем, возникающих с развитием интернета, должны соответствовать его масштабу и силе влияния."Вырабатывать их надо совместно, на межгосударственном уровне", - уточнил он.

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россия, одкб, вячеслав володин, парламентская ассамблея совета европы, в мире