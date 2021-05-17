Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/obsuzhdenie-1732577862.html
Россия предложит ПАСЕ обсудить поведение международных IT-компаний
Россия предложит ПАСЕ обсудить поведение международных IT-компаний
Россия намерена вынести вопрос о поведении международных IT-компаний на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ и предложит рассмотреть его в ПАСЕ, заявил спикер РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:58
2021-05-17T09:13
россия
одкб
вячеслав володин
парламентская ассамблея совета европы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564026393_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_e7592eaa6f85ce37565b2f9bac9dd081.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия намерена вынести вопрос о поведении международных IT-компаний на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ и предложит рассмотреть его в ПАСЕ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Было бы правильно, чтобы международные организации, в первую очередь, возможно, межпарламентские, уделили этой теме приоритетное внимание. Со своей стороны постараемся вынести этот вопрос на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ, предложим рассмотреть в ПАСЕ, поднимем его в рамках международных встреч", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, в последнее время некоторые международные IT-компании пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве, причем юрисдикция этих компаний прямо влияет на их предпочтения."И мы уже видим, как в угоду политической конъюнктуре подрываются основы, на которых изначально строилась глобальная сеть. Игнорируются принципы свободы слова, право на распространение информации. По чьей-то воле, без всяких правовых оснований, блокируются "неугодные" сайты, вся "вина" которых – в изложении "не той" точки зрения. Это недопустимо", - подчеркнул он.Также Володин добавил, что меры, которые позволили бы приблизиться к решению проблем, возникающих с развитием интернета, должны соответствовать его масштабу и силе влияния."Вырабатывать их надо совместно, на межгосударственном уровне", - уточнил он.
https://ria.ru/20210515/whatsapp-1732439209.html
https://ria.ru/20210503/tsenzura-1730977173.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564026393_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_c4cf9571a4770a137a9e1f149758b7e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, одкб, вячеслав володин, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Россия предложит ПАСЕ обсудить поведение международных IT-компаний

08:58 17.05.2021 (обновлено: 09:13 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия намерена вынести вопрос о поведении международных IT-компаний на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ и предложит рассмотреть его в ПАСЕ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Было бы правильно, чтобы международные организации, в первую очередь, возможно, межпарламентские, уделили этой теме приоритетное внимание. Со своей стороны постараемся вынести этот вопрос на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ, предложим рассмотреть в ПАСЕ, поднимем его в рамках международных встреч", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Мессенджер WhatsApp - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 13:48
В Госдуме оценили новую политику WhatsApp в области персональных данных
По его словам, в последнее время некоторые международные IT-компании пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве, причем юрисдикция этих компаний прямо влияет на их предпочтения.
"И мы уже видим, как в угоду политической конъюнктуре подрываются основы, на которых изначально строилась глобальная сеть. Игнорируются принципы свободы слова, право на распространение информации. По чьей-то воле, без всяких правовых оснований, блокируются "неугодные" сайты, вся "вина" которых – в изложении "не той" точки зрения. Это недопустимо", - подчеркнул он.
Также Володин добавил, что меры, которые позволили бы приблизиться к решению проблем, возникающих с развитием интернета, должны соответствовать его масштабу и силе влияния.
"Вырабатывать их надо совместно, на межгосударственном уровне", - уточнил он.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 10:48
Зампостпреда России в ОБСЕ обвинил Запад во введении цифровой цензуры
 
РоссияОДКБВячеслав ВолодинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50Израильская армия пресекла попытку наезда на военных
10:49Россия выведет из состава флота легендарные советские подлодки
10:49В Пензенской области застрелили трех человек
10:45Россия завершает испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
10:43В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Казани детей
10:39СК расследует около 60 уголовных дел, связанных с коронавирусом
10:38В ГД внесли закон, запрещающий покупать оружие без медосвидетельствования
10:33Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
10:32Сенатор рассказал о новых предложениях по применению маткапитала
10:32В Югре будут судить физрука по обвинению в совращении учениц
10:31Москалькова выступила за продолжение членства России в Совете Европы
10:29Владелец сети "Корчма Тарас Бульба" подал заявление о своем банкротстве
10:27Прокуратура проверит Приморский океанариум после видео с избиением белух
10:25СМИ: в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих, есть жертвы
10:22Алиев отреагировал на обращение Еревана в ОДКБ из-за ситуации на границе
10:18Дизайн Android 12 полностью раскрыт до премьеры
10:18Защита Ройзмана обжаловала решение суда об обязательных работах
10:12В Петербурге мужчина избил гимназиста на детской площадке
10:10В Красноярском крае произошла утечка топлива
10:10ЛНР заявила о напряженной обстановке около участка отвода сил в Донбассе
Лента новостейМолния