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Россия предложит ПАСЕ обсудить поведение международных IT-компаний
Россия предложит ПАСЕ обсудить поведение международных IT-компаний
Россия намерена вынести вопрос о поведении международных IT-компаний на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ и предложит рассмотреть его в ПАСЕ, заявил спикер РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:58
2021-05-17T08:58
2021-05-17T09:13
россия
одкб
вячеслав володин
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия намерена вынести вопрос о поведении международных IT-компаний на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ и предложит рассмотреть его в ПАСЕ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Было бы правильно, чтобы международные организации, в первую очередь, возможно, межпарламентские, уделили этой теме приоритетное внимание. Со своей стороны постараемся вынести этот вопрос на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ, предложим рассмотреть в ПАСЕ, поднимем его в рамках международных встреч", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, в последнее время некоторые международные IT-компании пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве, причем юрисдикция этих компаний прямо влияет на их предпочтения."И мы уже видим, как в угоду политической конъюнктуре подрываются основы, на которых изначально строилась глобальная сеть. Игнорируются принципы свободы слова, право на распространение информации. По чьей-то воле, без всяких правовых оснований, блокируются "неугодные" сайты, вся "вина" которых – в изложении "не той" точки зрения. Это недопустимо", - подчеркнул он.Также Володин добавил, что меры, которые позволили бы приблизиться к решению проблем, возникающих с развитием интернета, должны соответствовать его масштабу и силе влияния."Вырабатывать их надо совместно, на межгосударственном уровне", - уточнил он.
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россия, одкб, вячеслав володин, парламентская ассамблея совета европы, в мире
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия
намерена вынести вопрос о поведении международных IT-компаний на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ
и предложит рассмотреть его в ПАСЕ
, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин
.
"Было бы правильно, чтобы международные организации, в первую очередь, возможно, межпарламентские, уделили этой теме приоритетное внимание. Со своей стороны постараемся вынести этот вопрос на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ
, предложим рассмотреть в ПАСЕ, поднимем его в рамках международных встреч", - написал Володин в своем Telegram-канале
.
По его словам, в последнее время некоторые международные IT-компании пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве, причем юрисдикция этих компаний прямо влияет на их предпочтения.
"И мы уже видим, как в угоду политической конъюнктуре подрываются основы, на которых изначально строилась глобальная сеть. Игнорируются принципы свободы слова, право на распространение информации. По чьей-то воле, без всяких правовых оснований, блокируются "неугодные" сайты, вся "вина" которых – в изложении "не той" точки зрения. Это недопустимо", - подчеркнул он.
Также Володин добавил, что меры, которые позволили бы приблизиться к решению проблем, возникающих с развитием интернета, должны соответствовать его масштабу и силе влияния.
"Вырабатывать их надо совместно, на межгосударственном уровне", - уточнил он.