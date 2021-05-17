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Обращения по вопросам строительства в Подмосковье выросли на 175%
Обращения по вопросам строительства в Подмосковье выросли на 175%
В Подмосковье число обращений по вопросам строительства выросло на 175% за неделю, заявила министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:14
2021-05-17T14:14
2021-05-17T14:14
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 17 мая – РИА Новости. В Подмосковье число обращений по вопросам строительства выросло на 175% за неделю, заявила министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина."Рост обращений связан с публикациях СМИ и социальных сетях материалов о строительстве социальных объектов. Были также сообщения от дольщиков с просьбой ускорить строительство их жилья", - сказала Звягина.В ходе выступления министра, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к главе Одинцовского округа с вопросом о начале строительства школы в ЖК "Гусарская баллада"."У нас в 2020 году закончились проектные работы, мы прошли экспертизу и до конца июня мы подпишем муниципальный контракт и в июле выйдем на стройку. Первый камень школы заложим вместе с жителями", - ответил глава округа Андрей Иванов.
https://ria.ru/20210517/proisshestviya-1732616563.html
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)