https://ria.ru/20210517/obrascheniya-1732635456.html

Обращения по вопросам строительства в Подмосковье выросли на 175%

Обращения по вопросам строительства в Подмосковье выросли на 175%

В Подмосковье число обращений по вопросам строительства выросло на 175% за неделю, заявила министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:14

2021-05-17T14:14

2021-05-17T14:14

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589953126_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_11c8f4673dcd0a1d105de3aac40e850e.jpg

КРАСНОГОРСК, 17 мая – РИА Новости. В Подмосковье число обращений по вопросам строительства выросло на 175% за неделю, заявила министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина."Рост обращений связан с публикациях СМИ и социальных сетях материалов о строительстве социальных объектов. Были также сообщения от дольщиков с просьбой ускорить строительство их жилья", - сказала Звягина.В ходе выступления министра, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к главе Одинцовского округа с вопросом о начале строительства школы в ЖК "Гусарская баллада"."У нас в 2020 году закончились проектные работы, мы прошли экспертизу и до конца июня мы подпишем муниципальный контракт и в июле выйдем на стройку. Первый камень школы заложим вместе с жителями", - ответил глава округа Андрей Иванов.

https://ria.ru/20210517/proisshestviya-1732616563.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)