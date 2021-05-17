https://ria.ru/20210517/obman-1732596389.html

Бастрыкин рассказал о расследовании дел о вбросах фейковой информации

Бастрыкин рассказал о расследовании дел о вбросах фейковой информации

Следственный комитет России завершил расследование почти 60 уголовных дел о распространении фейковой информации, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:06

2021-05-17T11:06

2021-05-17T11:06

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование почти 60 уголовных дел о распространении фейковой информации, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.Он отметил, что такие информационные вбросы наносят серьезный ущерб национальной безопасности, моральному климату, экономики, общему положению дел в стране."Необходимо с ними бороться, в том числе и мерами реформирования уголовного и иного законодательства", - добавил Бастрыкин.

https://ria.ru/20210324/feyki-1602707349.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия