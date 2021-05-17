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Бастрыкин рассказал о расследовании дел о вбросах фейковой информации
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о вбросах фейковой информации
Следственный комитет России завершил расследование почти 60 уголовных дел о распространении фейковой информации, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:06
2021-05-17T11:06
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование почти 60 уголовных дел о распространении фейковой информации, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.Он отметил, что такие информационные вбросы наносят серьезный ущерб национальной безопасности, моральному климату, экономики, общему положению дел в стране."Необходимо с ними бороться, в том числе и мерами реформирования уголовного и иного законодательства", - добавил Бастрыкин.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия

Бастрыкин рассказал о расследовании дел о вбросах фейковой информации

11:06 17.05.2021
 
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : СК РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование почти 60 уголовных дел о распространении фейковой информации, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
"Новый закон от 2020 года включил в УК РФ статьи 207.1 и 207.2 УК РФ, которые предусматривают уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации, представляющую угрозу жизни людей или повлекшие тяжкие последствия. Мы реализуем эти новеллы. И в 2020 году было расследовано и завершено 58 уголовных дел о фактах вброса фейковой информации", - сказал Бастрыкин на открытии международного молодежного юридического форума в Петербурге.
Он отметил, что такие информационные вбросы наносят серьезный ущерб национальной безопасности, моральному климату, экономики, общему положению дел в стране.
"Необходимо с ними бороться, в том числе и мерами реформирования уголовного и иного законодательства", - добавил Бастрыкин.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 19:23
Общественная палата в этому году выявила более одиннадцати тысяч фейков
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
 
 
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