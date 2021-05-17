Бастрыкин рассказал о расследовании дел о вбросах фейковой информации
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование почти 60 уголовных дел о распространении фейковой информации, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
"Новый закон от 2020 года включил в УК РФ статьи 207.1 и 207.2 УК РФ, которые предусматривают уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации, представляющую угрозу жизни людей или повлекшие тяжкие последствия. Мы реализуем эти новеллы. И в 2020 году было расследовано и завершено 58 уголовных дел о фактах вброса фейковой информации", - сказал Бастрыкин на открытии международного молодежного юридического форума в Петербурге.
Он отметил, что такие информационные вбросы наносят серьезный ущерб национальной безопасности, моральному климату, экономики, общему положению дел в стране.
"Необходимо с ними бороться, в том числе и мерами реформирования уголовного и иного законодательства", - добавил Бастрыкин.