https://ria.ru/20210517/napadenie-1732587673.html

СМИ: в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих, есть жертвы

СМИ: в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих, есть жертвы

В Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате которого погибли три человека, пишет E1.RU со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:25

2021-05-17T10:25

2021-05-17T10:39

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате которого погибли три человека, пишет E1.RU со ссылкой на очевидцев.Согласно информации издания, несколько человек слышали звуки выстрелов рядом с железнодорожным вокзалом в Екатеринбурге.Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что в результате инцидента погибли как минимум три человека.Позднее в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили Е1.RU данные о задержании нападавшего.Он рассказал, что нападавший получил ранение и был доставлен в больницу.

https://ria.ru/20210508/napadenie-1731476155.html

екатеринбург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия