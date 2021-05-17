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СМИ: в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих, есть жертвы
СМИ: в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих, есть жертвы
В Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате которого погибли три человека, пишет E1.RU со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:25
2021-05-17T10:25
2021-05-17T10:39
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате которого погибли три человека, пишет E1.RU со ссылкой на очевидцев.Согласно информации издания, несколько человек слышали звуки выстрелов рядом с железнодорожным вокзалом в Екатеринбурге.Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что в результате инцидента погибли как минимум три человека.Позднее в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили Е1.RU данные о задержании нападавшего.Он рассказал, что нападавший получил ранение и был доставлен в больницу.
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екатеринбург, происшествия
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
В Екатеринбурге
неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате которого погибли три человека, пишет E1.RU
со ссылкой на очевидцев.
Согласно информации издания, несколько человек слышали звуки выстрелов рядом с железнодорожным вокзалом в Екатеринбурге.
Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что в результате инцидента погибли как минимум три человека.
Позднее в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили Е1.RU данные о задержании нападавшего.
"Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие", - заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Он рассказал, что нападавший получил ранение и был доставлен в больницу.