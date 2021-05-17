В ДНР обвинили Киев в нагнетании ситуации на линии соприкосновения
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Киев нагнетает ситуацию на линии соприкосновения Донбассе, усиливая обстрелы жилых кварталов, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе.
"Киев продолжает нагнетать обстановку на линии соприкосновения: заявления украинских властей о приверженности мирному урегулированию конфликта в Донбассе идут вразрез с их поведением в реальности… Вооруженные формирования Украины продолжают наращивать обстрелы жилых кварталов населенных пунктов республики, в том числе с применением запрещенных минскими соглашениями минометов и танков", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, за последние дни увеличилось число обстрелов гражданских объектов республики, миссия ОБСЕ фиксирует размещение украинскими силовиками военной техники вблизи домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории.
"Кроме того, в районах участков разведения сил и средств зафиксированы представители вооруженных формирований Украины, что противоречит не только всей сути процесса разведения вооружений, но и достигнутым в рамках контактной группы договоренностям", - добавила Никонорова.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.