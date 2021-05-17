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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210517/musor-1732678258.html
Около 30 тысяч кубометров отходов переработали в МО благодаря "Мегабаку"
Около 30 тысяч кубометров отходов переработали в МО благодаря "Мегабаку"
Более 30 тысяч кубометров отходов отправили на переработку на 40 площадках "Мегабак" в Московской области. Такие точки сбора мусора находятся в 38 городских... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:24
2021-05-17T17:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 30 тысяч кубометров отходов отправили на переработку на 40 площадках "Мегабак" в Московской области. Такие точки сбора мусора находятся в 38 городских округах, сообщил телеканал "360".Министр ЖКХ региона Антон Велиховский во время совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым рассказал о целях проекта."Задача, которую мы перед собой поставили, – это внедрение системы „Мегабак“ для снижения нагрузки на существующие площадки для твердых коммунальных отходов и взаимодействия с переработчиками. Цель этой программы – напрямую, не задействовав вопросы, связанные с перегрузками КПО, отправлять ценное сырье на переработку", – пояснил Велиховский.Местные жители выбрасывают в специальные баки бытовую технику, шины, текстиль, стекло, пластик, алюминий, картон, бумагу, батарейки и другие отходы. Кроме этого в нашей стране впервые провели 14 экоуроков и онлайн-экскурсий. Мероприятия прошли в 600 школах.Велиховский также напомнил, что еще в апреле в Московской области в два раза выросло число жалоб на вывоз мусора. В регионе приняли ряд мер, чтобы решить эту проблему. "Мы приняли незамедлительные меры, организовали ежедневный штаб – утром и вечером мы совместно с региональными операторами, администрациями округов и инспекторами разбирали все проблемные точки, принимали по ним решения", – добавил министр.Был организован онлайн-мониторинг через ЦУР, во время которого вместе с инспекторами проверяли все красные зоны. Также организовали закупку и поставку дополнительной техники. Операторам была дополнительно предоставлена еще тысяча контейнеров. В рамках мониторинга выяснилось, что до 08:00 на линии выходят только 67% мусоровозов. Сейчас этот показатель увеличили до 84%. В итоге число жалоб от людей значительно сократилось. Изменения отметили уже на майских праздниках."Майские праздники мы прошли с существенным снижением количества жалоб. Практически 100-процентный вывоз. Единичные моменты мы разбирали отдельно", – заключил Велиховский
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Около 30 тысяч кубометров отходов переработали в МО благодаря "Мегабаку"

17:24 17.05.2021
 
© Пресс-служба Губернатора Московской областиМусорные баки на площадке по организации раздельного сбора мусора "Мегабак"
Мусорные баки на площадке по организации раздельного сбора мусора Мегабак - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Пресс-служба Губернатора Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 30 тысяч кубометров отходов отправили на переработку на 40 площадках "Мегабак" в Московской области. Такие точки сбора мусора находятся в 38 городских округах, сообщил телеканал "360".
Министр ЖКХ региона Антон Велиховский во время совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым рассказал о целях проекта.
"Задача, которую мы перед собой поставили, – это внедрение системы „Мегабак“ для снижения нагрузки на существующие площадки для твердых коммунальных отходов и взаимодействия с переработчиками. Цель этой программы – напрямую, не задействовав вопросы, связанные с перегрузками КПО, отправлять ценное сырье на переработку", – пояснил Велиховский.
Местные жители выбрасывают в специальные баки бытовую технику, шины, текстиль, стекло, пластик, алюминий, картон, бумагу, батарейки и другие отходы. Кроме этого в нашей стране впервые провели 14 экоуроков и онлайн-экскурсий. Мероприятия прошли в 600 школах.
Велиховский также напомнил, что еще в апреле в Московской области в два раза выросло число жалоб на вывоз мусора. В регионе приняли ряд мер, чтобы решить эту проблему.
"Мы приняли незамедлительные меры, организовали ежедневный штаб – утром и вечером мы совместно с региональными операторами, администрациями округов и инспекторами разбирали все проблемные точки, принимали по ним решения", – добавил министр.
Был организован онлайн-мониторинг через ЦУР, во время которого вместе с инспекторами проверяли все красные зоны. Также организовали закупку и поставку дополнительной техники. Операторам была дополнительно предоставлена еще тысяча контейнеров. В рамках мониторинга выяснилось, что до 08:00 на линии выходят только 67% мусоровозов. Сейчас этот показатель увеличили до 84%. В итоге число жалоб от людей значительно сократилось. Изменения отметили уже на майских праздниках.
"Майские праздники мы прошли с существенным снижением количества жалоб. Практически 100-процентный вывоз. Единичные моменты мы разбирали отдельно", – заключил Велиховский
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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