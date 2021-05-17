https://ria.ru/20210517/musor-1732626524.html
Власти: ситуация с вывозом мусора в Подмосковье налаживается
Власти: ситуация с вывозом мусора в Подмосковье налаживается
Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский сообщил о значительном снижении количества жалоб на вывоз мусора вблизи многоквартирных... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:56
2021-05-17T13:56
2021-05-17T13:56
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КРАСНОГОРСК, 17 май – РИА Новости. Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский сообщил о значительном снижении количества жалоб на вывоз мусора вблизи многоквартирных домов.По его словам, в апреле на территории региона был зафиксирован двукратный рост жалоб на организацию процесса по вывозу мусора. По его словам, основными причинами недовольства граждан стали нарушения графиков вывоза мусора, нехватка рабочей силы и техники.Он добавил, что была организована закупка техники, дополнительных контейнеров и начата работа по привлечению рабочей силы.
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жкх, общество
КРАСНОГОРСК, 17 май – РИА Новости. Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский сообщил о значительном снижении количества жалоб на вывоз мусора вблизи многоквартирных домов.
По его словам, в апреле на территории региона был зафиксирован двукратный рост жалоб на организацию процесса по вывозу мусора. По его словам, основными причинами недовольства граждан стали нарушения графиков вывоза мусора, нехватка рабочей силы и техники.
"Мы существенно сократили количество жалоб, на майских праздниках мы организовали практически 100% вывоз. Отдельные моменты мы разбираем, работа будет продолжена", - сказал Велиховский.
Он добавил, что была организована закупка техники, дополнительных контейнеров и начата работа по привлечению рабочей силы.