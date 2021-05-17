https://ria.ru/20210517/musor-1732626524.html

Власти: ситуация с вывозом мусора в Подмосковье налаживается

Власти: ситуация с вывозом мусора в Подмосковье налаживается

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский сообщил о значительном снижении количества жалоб на вывоз мусора вблизи многоквартирных... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:56

2021-05-17T13:56

2021-05-17T13:56

новости подмосковья

жкх

общество

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КРАСНОГОРСК, 17 май – РИА Новости. Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский сообщил о значительном снижении количества жалоб на вывоз мусора вблизи многоквартирных домов.По его словам, в апреле на территории региона был зафиксирован двукратный рост жалоб на организацию процесса по вывозу мусора. По его словам, основными причинами недовольства граждан стали нарушения графиков вывоза мусора, нехватка рабочей силы и техники.Он добавил, что была организована закупка техники, дополнительных контейнеров и начата работа по привлечению рабочей силы.

https://ria.ru/20210517/proisshestviya-1732616563.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, общество