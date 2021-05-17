https://ria.ru/20210517/muftiy-1732631220.html

Муфтий сравнил конфликт в мечети Аль-Акса с акцией Pussy Riot

Муфтий сравнил конфликт в мечети Аль-Акса с акцией Pussy Riot

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Азиатской части РФ муфтий Нафигулла Аширов сравнил поведение израильтян в мечети Аль-Акса с выступлением... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:58

2021-05-17T13:58

2021-05-17T13:58

религия и мировоззрение

россия

pussy riot

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Азиатской части РФ муфтий Нафигулла Аширов сравнил поведение израильтян в мечети Аль-Акса с выступлением группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве."Мы были свидетелями того, как группа Pussy Riot вошла в храм Христа Спасителя, и они получили по заслугам. А сегодня мы видим, как еврейские поселенцы заходят в мечеть Аль-Акса и пляшут на ее священных коврах... и фактически захватывают ее", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".10 мая директор мечети Аль-Акса в Иерусалиме Омар аль-Кесвани обратился за поддержкой к исламскому миру "после штурма мечети еврейскими поселенцами и израильской полицией". Источник в министерстве по религиозным делам Палестины сообщил прессе, что полиция Израиля изъяла все ключи от мечети Аль-Акса.Аширов отметил, что голос палестинцев, обращающихся в ООН, остается, по его мнению, неуслышанным. "Удивительно, что мировое сообщество не реагирует сегодня на убийство женщин, детей, стариков, когда десятки людей были убиты", - добавил муфтий.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 218, среди жертв 58 детей, сообщил посол Палестины в Москве.

https://ria.ru/20210514/pomosch-1732363094.html

https://ria.ru/20210516/pomosch-1732364336.html

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россия, pussy riot, москва, оон, палестина