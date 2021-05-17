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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210517/muftiy-1732631220.html
Муфтий сравнил конфликт в мечети Аль-Акса с акцией Pussy Riot
Муфтий сравнил конфликт в мечети Аль-Акса с акцией Pussy Riot
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Азиатской части РФ муфтий Нафигулла Аширов сравнил поведение израильтян в мечети Аль-Акса с выступлением... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:58
2021-05-17T13:58
религия и мировоззрение
россия
pussy riot
москва
оон
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Азиатской части РФ муфтий Нафигулла Аширов сравнил поведение израильтян в мечети Аль-Акса с выступлением группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве."Мы были свидетелями того, как группа Pussy Riot вошла в храм Христа Спасителя, и они получили по заслугам. А сегодня мы видим, как еврейские поселенцы заходят в мечеть Аль-Акса и пляшут на ее священных коврах... и фактически захватывают ее", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".10 мая директор мечети Аль-Акса в Иерусалиме Омар аль-Кесвани обратился за поддержкой к исламскому миру "после штурма мечети еврейскими поселенцами и израильской полицией". Источник в министерстве по религиозным делам Палестины сообщил прессе, что полиция Израиля изъяла все ключи от мечети Аль-Акса.Аширов отметил, что голос палестинцев, обращающихся в ООН, остается, по его мнению, неуслышанным. "Удивительно, что мировое сообщество не реагирует сегодня на убийство женщин, детей, стариков, когда десятки людей были убиты", - добавил муфтий.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 218, среди жертв 58 детей, сообщил посол Палестины в Москве.
https://ria.ru/20210514/pomosch-1732363094.html
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россия, pussy riot, москва, оон, палестина

Муфтий сравнил конфликт в мечети Аль-Акса с акцией Pussy Riot

13:58 17.05.2021
 
© РИА Новости / Антон СкрипуновМечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме
Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Азиатской части РФ муфтий Нафигулла Аширов сравнил поведение израильтян в мечети Аль-Акса с выступлением группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве.
"Мы были свидетелями того, как группа Pussy Riot вошла в храм Христа Спасителя, и они получили по заслугам. А сегодня мы видим, как еврейские поселенцы заходят в мечеть Аль-Акса и пляшут на ее священных коврах... и фактически захватывают ее", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:03Религия и мировоззрение
Российские мусульмане собрали 7 млн рублей на помощь палестинцам
10 мая директор мечети Аль-Акса в Иерусалиме Омар аль-Кесвани обратился за поддержкой к исламскому миру "после штурма мечети еврейскими поселенцами и израильской полицией". Источник в министерстве по религиозным делам Палестины сообщил прессе, что полиция Израиля изъяла все ключи от мечети Аль-Акса.
Аширов отметил, что голос палестинцев, обращающихся в ООН, остается, по его мнению, неуслышанным. "Удивительно, что мировое сообщество не реагирует сегодня на убийство женщин, детей, стариков, когда десятки людей были убиты", - добавил муфтий.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 218, среди жертв 58 детей, сообщил посол Палестины в Москве.
Звезда Давида - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
Вчера, 00:00Религия и мировоззрение
Российские евреи начнут сбор средств на помощь израильтянам
 
Религия и мировоззрениеРоссияPussy RiotМоскваООНПалестина
 
 
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