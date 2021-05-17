https://ria.ru/20210517/moskalkova-1732588602.html

Москалькова выступила за продолжение членства России в Совете Европы

Москалькова выступила за продолжение членства России в Совете Европы

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за конструктивный диалог и продолжение членства РФ в Совете Европы. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:31

2021-05-17T10:31

2021-05-17T10:43

европейский суд по правам человека

парламентская ассамблея совета европы

россия

татьяна москалькова

мгимо

совет европы

в мире

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за конструктивный диалог и продолжение членства РФ в Совете Европы."Я сторонник максимально глубокого диалога и продолжения членства России в Совете Европы", - сказала Москалькова в рамках мероприятия "Реализация международных и конституционных гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной практике: 25 лет сотрудничества в рамках совета Европы" в МГИМО.При этом российский омбудсмен отметила, что "невозможно воспринимать (замечания - ред.) без ответной реакции"."Очень важно, что мы в диалоге с Европейским судом по правам человека и воспринимаем те замечания, мягко говоря, которые высказываются в наш адрес", - добавила Москалькова.Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Через два года 30 марта Москва ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С момента вступления в Совет Европы в России, среди прочего, был введён мораторий на смертную казнь, появился институт омбудсменов, начал работать суд присяжных. Российские представители работают во всех органах Совета: КМСЕ (Комитет министров Совета Европы), ЕСПЧ, ПАСЕ, Конгрессе местных и региональных властей и других. Россия – один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.

https://ria.ru/20210513/krym-1732187199.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский суд по правам человека, парламентская ассамблея совета европы, россия, татьяна москалькова, мгимо, совет европы, в мире