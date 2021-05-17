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Москалькова выступила за продолжение членства России в Совете Европы
Москалькова выступила за продолжение членства России в Совете Европы
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за конструктивный диалог и продолжение членства РФ в Совете Европы. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:31
2021-05-17T10:43
европейский суд по правам человека
парламентская ассамблея совета европы
россия
татьяна москалькова
мгимо
совет европы
в мире
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за конструктивный диалог и продолжение членства РФ в Совете Европы."Я сторонник максимально глубокого диалога и продолжения членства России в Совете Европы", - сказала Москалькова в рамках мероприятия "Реализация международных и конституционных гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной практике: 25 лет сотрудничества в рамках совета Европы" в МГИМО.При этом российский омбудсмен отметила, что "невозможно воспринимать (замечания - ред.) без ответной реакции"."Очень важно, что мы в диалоге с Европейским судом по правам человека и воспринимаем те замечания, мягко говоря, которые высказываются в наш адрес", - добавила Москалькова.Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Через два года 30 марта Москва ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С момента вступления в Совет Европы в России, среди прочего, был введён мораторий на смертную казнь, появился институт омбудсменов, начал работать суд присяжных. Российские представители работают во всех органах Совета: КМСЕ (Комитет министров Совета Европы), ЕСПЧ, ПАСЕ, Конгрессе местных и региональных властей и других. Россия – один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.
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европейский суд по правам человека, парламентская ассамблея совета европы, россия, татьяна москалькова, мгимо, совет европы, в мире

Москалькова выступила за продолжение членства России в Совете Европы

10:31 17.05.2021 (обновлено: 10:43 17.05.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за конструктивный диалог и продолжение членства РФ в Совете Европы.
"Я сторонник максимально глубокого диалога и продолжения членства России в Совете Европы", - сказала Москалькова в рамках мероприятия "Реализация международных и конституционных гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной практике: 25 лет сотрудничества в рамках совета Европы" в МГИМО.
При этом российский омбудсмен отметила, что "невозможно воспринимать (замечания - ред.) без ответной реакции".
"Очень важно, что мы в диалоге с Европейским судом по правам человека и воспринимаем те замечания, мягко говоря, которые высказываются в наш адрес", - добавила Москалькова.
Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Через два года 30 марта Москва ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С момента вступления в Совет Европы в России, среди прочего, был введён мораторий на смертную казнь, появился институт омбудсменов, начал работать суд присяжных. Российские представители работают во всех органах Совета: КМСЕ (Комитет министров Совета Европы), ЕСПЧ, ПАСЕ, Конгрессе местных и региональных властей и других. Россия – один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.
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Европейский суд по правам человекаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияТатьяна МоскальковаМГИМОСовет ЕвропыВ мире
 
 
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