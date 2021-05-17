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https://ria.ru/20210517/mishustin-1732609530.html
Мишустин призвал принять меры, чтобы трагедия в Казани не повторилась
Мишустин призвал принять меры, чтобы трагедия в Казани не повторилась
Необходимо принимать меры, чтобы не допустить повторения трагедии в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли и пострадали дети, заявил премьер-министр... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:18
2021-05-17T12:18
стрельба в школе в казани
россия
михаил мишустин
следственный комитет россии (ск рф)
казань
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Необходимо принимать меры, чтобы не допустить повторения трагедии в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли и пострадали дети, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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стрельба в школе в казани, россия, михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия

Мишустин призвал принять меры, чтобы трагедия в Казани не повторилась

12:18 17.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Необходимо принимать меры, чтобы не допустить повторения трагедии в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли и пострадали дети, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Погибли дети, и взрослые многие пострадали. Сейчас важно обеспечить их необходимым лечением, и нужно принимать меры, чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в формате видеоконференции.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
10:43
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Казани детей
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияМихаил МишустинСледственный комитет России (СК РФ)КазаньПроисшествия
 
 
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