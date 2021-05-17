https://ria.ru/20210517/mishustin-1732609530.html

Мишустин призвал принять меры, чтобы трагедия в Казани не повторилась

Мишустин призвал принять меры, чтобы трагедия в Казани не повторилась

Необходимо принимать меры, чтобы не допустить повторения трагедии в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли и пострадали дети, заявил премьер-министр... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:18

2021-05-17T12:18

2021-05-17T12:18

стрельба в школе в казани

россия

михаил мишустин

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Необходимо принимать меры, чтобы не допустить повторения трагедии в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли и пострадали дети, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210517/strelba-1732591220.html

россия

казань

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стрельба в школе в казани, россия, михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия