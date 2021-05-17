https://ria.ru/20210517/meditsina-1732634553.html

Онлайн-конференция к 100-летию ЦИТО

Онлайн-конференция к 100-летию ЦИТО

19 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Александра ГУБИНА.

2021-05-17T14:11

2021-05-17T14:11

2021-05-17T14:11

анонсы

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Задать вопрос100 лет назад для лечения инвалидов войн, исследований в сферах ортопедии и протезирования был организован Лечебно-протезный институт. В течение века на базе учреждения проходят научные исследования, разрабатываются и совершенствуются медицинские технологии, развиваются образовательные проекты. С чем походит ЦИТО к столетнему юбилею? Каковы виды медицинской помощи, которую оказывают врачи института?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы