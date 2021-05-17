https://ria.ru/20210517/les-1732577484.html

В Югре загорелись 53 гектара леса

В Югре загорелись 53 гектара леса

Четыре лесных участка на общей площади 53 гектара горят утром в понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T08:51

2021-05-17T08:51

2021-05-17T08:51

россия

ханты-мансийский автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая - РИА Новости. Четыре лесных участка на общей площади 53 гектара горят утром в понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Согласно данным ведомства, на территории лесничеств в ХМАО с начала пожароопасного периода зарегистрировано 17 природных пожаров на общей площади 193 гектара. В свою очередь окружной департамент недропользования и природных ресурсов информирует, что общая площадь лесных пожаров в Югре уже составила 238 гектаров.В регионе с 23 апреля объявлен пожароопасный сезон, к ликвидации природных возгораний в округе готовы около 700 единиц техники и почти 1200 человек.Площадь лесных пожаров в Югре в прошлом году в 35 раз превысила показатели 2019-го, сгорело более 140 гектаров леса. Пик природных возгораний пришелся на период с 6 июля по 14 августа.

https://ria.ru/20210405/pozhar-1604280456.html

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ханты-мансийский автономный округ

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2021

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россия, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия