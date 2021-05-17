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В Югре загорелись 53 гектара леса
В Югре загорелись 53 гектара леса
Четыре лесных участка на общей площади 53 гектара горят утром в понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:51
2021-05-17T08:51
россия
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая - РИА Новости. Четыре лесных участка на общей площади 53 гектара горят утром в понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Согласно данным ведомства, на территории лесничеств в ХМАО с начала пожароопасного периода зарегистрировано 17 природных пожаров на общей площади 193 гектара. В свою очередь окружной департамент недропользования и природных ресурсов информирует, что общая площадь лесных пожаров в Югре уже составила 238 гектаров.В регионе с 23 апреля объявлен пожароопасный сезон, к ликвидации природных возгораний в округе готовы около 700 единиц техники и почти 1200 человек.Площадь лесных пожаров в Югре в прошлом году в 35 раз превысила показатели 2019-го, сгорело более 140 гектаров леса. Пик природных возгораний пришелся на период с 6 июля по 14 августа.
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россия, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Югре загорелись 53 гектара леса

08:51 17.05.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая - РИА Новости. Четыре лесных участка на общей площади 53 гектара горят утром в понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
"По состоянию на 09.00 (07.00 мск) 17 мая зарегистрировано четыре действующих природных пожара в Кондинском лесничестве на общей площади 53,5 гектара", - говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, на территории лесничеств в ХМАО с начала пожароопасного периода зарегистрировано 17 природных пожаров на общей площади 193 гектара. В свою очередь окружной департамент недропользования и природных ресурсов информирует, что общая площадь лесных пожаров в Югре уже составила 238 гектаров.
В регионе с 23 апреля объявлен пожароопасный сезон, к ликвидации природных возгораний в округе готовы около 700 единиц техники и почти 1200 человек.
Площадь лесных пожаров в Югре в прошлом году в 35 раз превысила показатели 2019-го, сгорело более 140 гектаров леса. Пик природных возгораний пришелся на период с 6 июля по 14 августа.
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РоссияХанты-Мансийский автономный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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