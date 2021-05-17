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Лавров осудил удары по гражданским объектам в Палестине
Лавров осудил удары по гражданским объектам в Палестине
Москва осуждает удары по гражданским объектам в Палестине и Израиле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:01
2021-05-17T15:08
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
сергей лавров
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва осуждает удары по гражданским объектам в Палестине и Израиле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, сергей лавров, палестина, израиль, в мире

Лавров осудил удары по гражданским объектам в Палестине

15:01 17.05.2021 (обновлено: 15:08 17.05.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малики в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малики в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва осуждает удары по гражданским объектам в Палестине и Израиле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы осуждаем удары, которые наносятся и из сектора Газы по жилым кварталам. И конечно, совершенно недопустимые удары по гражданским объектам на территории палестинцев. Я считаю, что достаточно уже прозвучало призывов к тому, чтобы немедленно эта ситуация была прекращена", - заявил Лавров на брифинге в Москве.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуРоссияСергей ЛавровПалестинаИзраильВ мире
 
 
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