Лавров осудил удары по гражданским объектам в Палестине
15:01 17.05.2021 (обновлено: 15:08 17.05.2021)
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малики в Москве
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва осуждает удары по гражданским объектам в Палестине и Израиле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы осуждаем удары, которые наносятся и из сектора Газы по жилым кварталам. И конечно, совершенно недопустимые удары по гражданским объектам на территории палестинцев. Я считаю, что достаточно уже прозвучало призывов к тому, чтобы немедленно эта ситуация была прекращена", - заявил Лавров на брифинге в Москве.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.