https://ria.ru/20210517/lavrov-1732645667.html

Лавров осудил удары по гражданским объектам в Палестине

Лавров осудил удары по гражданским объектам в Палестине

Москва осуждает удары по гражданским объектам в Палестине и Израиле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:01

2021-05-17T15:01

2021-05-17T15:08

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

сергей лавров

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва осуждает удары по гражданским объектам в Палестине и Израиле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/palestina-1732604921.html

россия

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, сергей лавров, палестина, израиль, в мире