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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210517/kurentzis-1732371133.html
Дягилевский фестиваль в Перми откроется симфонией "Зима священная"
Дягилевский фестиваль в Перми откроется симфонией "Зима священная"
Дягилевский фестиваль откроется в Перми 10 июня симфонией "Зима священная 1949 года" Леонида Десятникова в интерпретации Теодора Курентзиса, на мероприятии... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T07:22
2021-05-17T08:26
культура
новости культуры
леонид десятников
антон батагов
теодор курентзис
пермский театр оперы и балета
пермь
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ПЕРМЬ, 17 мая – РИА Новости. Дягилевский фестиваль откроется в Перми 10 июня симфонией "Зима священная 1949 года" Леонида Десятникова в интерпретации Теодора Курентзиса, на мероприятии впервые в России будет показан перформанс команды из Франции Ryoji Ikeda Studio, сообщает пресс-служба пермского оперного театра."Самое масштабное по форме и в то же время наиболее личное высказывание композитора, спрятанное по правилам концептуалистской игры под причудливой маской цитат, аллюзий и метафор — единственная в его творчестве симфония — "Зима священная 1949 года" Леонида Десятникова откроет 10 июня фестиваль", — говорится в сообщении пресс-службы театра. Уточняется, что результат работы с партитурой представят оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.Творчество Десятникова также будет представлено на фестивале 17 июня подборкой его камерных сочинений в исполнении пианиста Алексея Гориболя и солистов musicAeterna.Дягилевский фестиваль покажет несколько перформативных проектов. Так, бельгийская театральная компания Peeping Tom покажет 18 и 19 июня диптих "Пропавшая дверь. Потерянная комната", созданный на стыке физического, музыкального и драматического театров. Еще один кроссдисциплинарный перформанс – танцевальный проект Double Helix – продемонстрирует 11, 12 и 13 июня хореограф из Нидерландов Нанин Линнинг. В постановке он изучает взаимосвязь живого и неживого и те границы, которые проходят между человеком и искусственным интеллектом.Звук, визуальные эффекты, физические явления, математические понятия, поведение человека и случайность синтезируются на мероприятии 16 и 17 июня в аудиовизуальном перформансе superposition команды медиахудожников из Франции Ryoji Ikeda Studio. Проект будет показан в России впервые.Хедлайнер фестиваля musicAeterna представит две программы: концерт-мистерию (15 июня) из редко исполняемых сочинений барочных композиторов, авангардистов XX века и современных авторов, а также концерт на стихи поэта-авангардиста Пауля Целана (13 июня).В исполнении двух хоров musicAeterna и musicAeterna byzantina под управлением Теодора Курентзиса и Антониоса Кутруписа на Заводе Шпагина в Перми 12 июня прозвучат византийские песнопения, русская и европейская духовная музыка.Кроме того, запланировано выступление пианистов Антона Батагова, Вадима Холоденко, Йоонаса Ахонена.Закроет фестиваль 20 июня оркестр musicAeterna "Масонской траурной музыкой" и двумя симфониями Моцарта, №40 и №41.
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РИА Новости
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новости культуры, леонид десятников, антон батагов, теодор курентзис, пермский театр оперы и балета, пермь

Дягилевский фестиваль в Перми откроется симфонией "Зима священная"

07:22 17.05.2021 (обновлено: 08:26 17.05.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля Логотип Международного Дягилевского фестиваля в Перми
Логотип Международного Дягилевского фестиваля в Перми - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
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ПЕРМЬ, 17 мая – РИА Новости. Дягилевский фестиваль откроется в Перми 10 июня симфонией "Зима священная 1949 года" Леонида Десятникова в интерпретации Теодора Курентзиса, на мероприятии впервые в России будет показан перформанс команды из Франции Ryoji Ikeda Studio, сообщает пресс-служба пермского оперного театра.
"Самое масштабное по форме и в то же время наиболее личное высказывание композитора, спрятанное по правилам концептуалистской игры под причудливой маской цитат, аллюзий и метафор — единственная в его творчестве симфония — "Зима священная 1949 года" Леонида Десятникова откроет 10 июня фестиваль", — говорится в сообщении пресс-службы театра. Уточняется, что результат работы с партитурой представят оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонцерт в честь юбилея Леонида Десятникова
Концерт в честь юбилея Леонида Десятникова - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Концерт в честь юбилея Леонида Десятникова
Творчество Десятникова также будет представлено на фестивале 17 июня подборкой его камерных сочинений в исполнении пианиста Алексея Гориболя и солистов musicAeterna.
Дягилевский фестиваль покажет несколько перформативных проектов. Так, бельгийская театральная компания Peeping Tom покажет 18 и 19 июня диптих "Пропавшая дверь. Потерянная комната", созданный на стыке физического, музыкального и драматического театров. Еще один кроссдисциплинарный перформанс – танцевальный проект Double Helix – продемонстрирует 11, 12 и 13 июня хореограф из Нидерландов Нанин Линнинг. В постановке он изучает взаимосвязь живого и неживого и те границы, которые проходят между человеком и искусственным интеллектом.
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля Мастер-класс Теодора Курентзиса на Международном Дягилевском фестивале в Перми
Мастер-класс Теодора Курентзиса на Международном Дягилевском фестивале в Перми - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
Мастер-класс Теодора Курентзиса на Международном Дягилевском фестивале в Перми
Звук, визуальные эффекты, физические явления, математические понятия, поведение человека и случайность синтезируются на мероприятии 16 и 17 июня в аудиовизуальном перформансе superposition команды медиахудожников из Франции Ryoji Ikeda Studio. Проект будет показан в России впервые.
Хедлайнер фестиваля musicAeterna представит две программы: концерт-мистерию (15 июня) из редко исполняемых сочинений барочных композиторов, авангардистов XX века и современных авторов, а также концерт на стихи поэта-авангардиста Пауля Целана (13 июня).
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваляМеждународный Дягилевский фестиваль в Перми
Международный Дягилевский фестиваль в Перми - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
Международный Дягилевский фестиваль в Перми
В исполнении двух хоров musicAeterna и musicAeterna byzantina под управлением Теодора Курентзиса и Антониоса Кутруписа на Заводе Шпагина в Перми 12 июня прозвучат византийские песнопения, русская и европейская духовная музыка.
Кроме того, запланировано выступление пианистов Антона Батагова, Вадима Холоденко, Йоонаса Ахонена.
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваляКонцерт Антона Батагова
Концерт Антона Батагова
1 из 2
Концерт Антона Батагова
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваляКонцерт Вадима Холоденко
Концерт Вадима Холоденко
2 из 2
Концерт Вадима Холоденко
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
1 из 2
Концерт Антона Батагова
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
2 из 2
Концерт Вадима Холоденко
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
Закроет фестиваль 20 июня оркестр musicAeterna "Масонской траурной музыкой" и двумя симфониями Моцарта, №40 и №41.
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