Дягилевский фестиваль в Перми откроется симфонией "Зима священная"
07:22 17.05.2021 (обновлено: 08:26 17.05.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля Логотип Международного Дягилевского фестиваля в Перми
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
ПЕРМЬ, 17 мая – РИА Новости. Дягилевский фестиваль откроется в Перми 10 июня симфонией "Зима священная 1949 года" Леонида Десятникова в интерпретации Теодора Курентзиса, на мероприятии впервые в России будет показан перформанс команды из Франции Ryoji Ikeda Studio, сообщает пресс-служба пермского оперного театра.
"Самое масштабное по форме и в то же время наиболее личное высказывание композитора, спрятанное по правилам концептуалистской игры под причудливой маской цитат, аллюзий и метафор — единственная в его творчестве симфония — "Зима священная 1949 года" Леонида Десятникова откроет 10 июня фестиваль", — говорится в сообщении пресс-службы театра. Уточняется, что результат работы с партитурой представят оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.
Концерт в честь юбилея Леонида Десятникова
Творчество Десятникова также будет представлено на фестивале 17 июня подборкой его камерных сочинений в исполнении пианиста Алексея Гориболя и солистов musicAeterna.
Дягилевский фестиваль покажет несколько перформативных проектов. Так, бельгийская театральная компания Peeping Tom покажет 18 и 19 июня диптих "Пропавшая дверь. Потерянная комната", созданный на стыке физического, музыкального и драматического театров. Еще один кроссдисциплинарный перформанс – танцевальный проект Double Helix – продемонстрирует 11, 12 и 13 июня хореограф из Нидерландов Нанин Линнинг. В постановке он изучает взаимосвязь живого и неживого и те границы, которые проходят между человеком и искусственным интеллектом.
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля Мастер-класс Теодора Курентзиса на Международном Дягилевском фестивале в Перми
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
Мастер-класс Теодора Курентзиса на Международном Дягилевском фестивале в Перми
Звук, визуальные эффекты, физические явления, математические понятия, поведение человека и случайность синтезируются на мероприятии 16 и 17 июня в аудиовизуальном перформансе superposition команды медиахудожников из Франции Ryoji Ikeda Studio. Проект будет показан в России впервые.
Хедлайнер фестиваля musicAeterna представит две программы: концерт-мистерию (15 июня) из редко исполняемых сочинений барочных композиторов, авангардистов XX века и современных авторов, а также концерт на стихи поэта-авангардиста Пауля Целана (13 июня).
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваляМеждународный Дягилевский фестиваль в Перми
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
Международный Дягилевский фестиваль в Перми
В исполнении двух хоров musicAeterna и musicAeterna byzantina под управлением Теодора Курентзиса и Антониоса Кутруписа на Заводе Шпагина в Перми 12 июня прозвучат византийские песнопения, русская и европейская духовная музыка.
Кроме того, запланировано выступление пианистов Антона Батагова, Вадима Холоденко, Йоонаса Ахонена.
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваляКонцерт Антона Батагова
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Концерт Антона Батагова
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваляКонцерт Вадима Холоденко
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Концерт Вадима Холоденко
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
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Концерт Антона Батагова
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
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Концерт Вадима Холоденко
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
Закроет фестиваль 20 июня оркестр musicAeterna "Масонской траурной музыкой" и двумя симфониями Моцарта, №40 и №41.