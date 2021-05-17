https://ria.ru/20210517/kurentzis-1732371133.html

Дягилевский фестиваль в Перми откроется симфонией "Зима священная"

Дягилевский фестиваль в Перми откроется симфонией "Зима священная"

Дягилевский фестиваль откроется в Перми 10 июня симфонией "Зима священная 1949 года" Леонида Десятникова в интерпретации Теодора Курентзиса, на мероприятии... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T07:22

2021-05-17T07:22

2021-05-17T08:26

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ПЕРМЬ, 17 мая – РИА Новости. Дягилевский фестиваль откроется в Перми 10 июня симфонией "Зима священная 1949 года" Леонида Десятникова в интерпретации Теодора Курентзиса, на мероприятии впервые в России будет показан перформанс команды из Франции Ryoji Ikeda Studio, сообщает пресс-служба пермского оперного театра."Самое масштабное по форме и в то же время наиболее личное высказывание композитора, спрятанное по правилам концептуалистской игры под причудливой маской цитат, аллюзий и метафор — единственная в его творчестве симфония — "Зима священная 1949 года" Леонида Десятникова откроет 10 июня фестиваль", — говорится в сообщении пресс-службы театра. Уточняется, что результат работы с партитурой представят оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.Творчество Десятникова также будет представлено на фестивале 17 июня подборкой его камерных сочинений в исполнении пианиста Алексея Гориболя и солистов musicAeterna.Дягилевский фестиваль покажет несколько перформативных проектов. Так, бельгийская театральная компания Peeping Tom покажет 18 и 19 июня диптих "Пропавшая дверь. Потерянная комната", созданный на стыке физического, музыкального и драматического театров. Еще один кроссдисциплинарный перформанс – танцевальный проект Double Helix – продемонстрирует 11, 12 и 13 июня хореограф из Нидерландов Нанин Линнинг. В постановке он изучает взаимосвязь живого и неживого и те границы, которые проходят между человеком и искусственным интеллектом.Звук, визуальные эффекты, физические явления, математические понятия, поведение человека и случайность синтезируются на мероприятии 16 и 17 июня в аудиовизуальном перформансе superposition команды медиахудожников из Франции Ryoji Ikeda Studio. Проект будет показан в России впервые.Хедлайнер фестиваля musicAeterna представит две программы: концерт-мистерию (15 июня) из редко исполняемых сочинений барочных композиторов, авангардистов XX века и современных авторов, а также концерт на стихи поэта-авангардиста Пауля Целана (13 июня).В исполнении двух хоров musicAeterna и musicAeterna byzantina под управлением Теодора Курентзиса и Антониоса Кутруписа на Заводе Шпагина в Перми 12 июня прозвучат византийские песнопения, русская и европейская духовная музыка.Кроме того, запланировано выступление пианистов Антона Батагова, Вадима Холоденко, Йоонаса Ахонена.Закроет фестиваль 20 июня оркестр musicAeterna "Масонской траурной музыкой" и двумя симфониями Моцарта, №40 и №41.

https://ria.ru/20210405/kurentzis-1603995795.html

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новости культуры, леонид десятников, антон батагов, теодор курентзис, пермский театр оперы и балета, пермь