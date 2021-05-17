https://ria.ru/20210517/kreditovanie-1732657216.html
ЦБ увидел "пузыри" в некоторых видах розничного кредитования
ЦБ увидел "пузыри" в некоторых видах розничного кредитования
Банк России видит достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян, в некоторых сегментах можно говорить о "пузырях", заявила первый зампред регулятора Ксения... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:58
2021-05-17T15:58
2021-05-17T15:58
россия
ксения юдаева
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Банк России видит достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян, в некоторых сегментах можно говорить о "пузырях", заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.Ранее в марте Банк России сообщил, что долговая нагрузка россиян (соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения) к началу текущего года выросла до рекордных 11,7%. По мнению главы департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, рост долговой нагрузки в 2020 году был связан в первую очередь с пандемией и с сокращением доходов граждан.
https://ria.ru/20210508/kollektory-1731461043.html
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россия, ксения юдаева, центральный банк рф (цб рф), экономика