https://ria.ru/20210517/kosovo-1732365760.html

"Задумка политиков". Сербам в Косово предрекают бойню

"Задумка политиков". Сербам в Косово предрекают бойню

На Балканах — в главной "пороховой бочке Европы" — назревает очередной конфликт. Православные Косово заявляют о постоянных атаках на храмы и прихожан. Власти... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T08:00

2021-05-17T08:00

2021-05-17T08:08

религия и мировоззрение

православная церковь украины (пцу)

сербская православная церковь

стамбул

косово

оон

приштина

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Олег Налисник. На Балканах — в главной "пороховой бочке Европы" — назревает очередной конфликт. Православные Косово заявляют о постоянных атаках на храмы и прихожан. Власти самопровозглашенной республики игнорируют жалобы, разыгрывая свою "церковную карту". О причинах и вероятных последствиях гонений на верующих — в материале РИА Новости."Давлению нет конца"Такой традиции, пожалуй, нет ни в одной церкви: патриарха Сербского возводят на престол предстоятеля дважды. Малая интронизация происходит в Белграде. Вторую часть церемонии — более торжественную — проводят в древнем храме города Печ, что в Косово. Сейчас регион отделен от Сербии.Избранный в феврале патриарх Порфирий пока прошел лишь первый этап. Когда состоится второй, неизвестно до сих пор. Эта тема для сербов очень чувствительная: патриаршья церковь находится на территории, контролируемой исповедующими ислам албанцами. В 2010-м они чуть не сорвали интронизацию предшественника Порфирия — патриарха Павла, закидав камнями несколько автобусов с паломниками.За камни взялись и сейчас. Верующих Сербской православной церкви не оставляют в покое с начала мая. На Пасху в городке Ораховац, что в 70 километрах от Приштины, в праздничную ночь разбили автомобиль местного диакона. В соседнем селе Витина забросали булыжниками дом серба Александра Ячовича, пострадала его жена.Похожие инциденты произошли и в нескольких других поселениях, а в селах Драйковец и Донья Битинья неизвестные злоумышленники ворвались в церкви и разграбили их."Верующих в Косово никто не защищает. Поэтому нападают часто, чуть ли не каждый месяц", — говорит сербский журналист Стефан Гайич.Так продолжается уже 17 лет — с печально известного "Мартовского погрома", который в Сербии называют геноцидом. Тогда албанцы устроили беспорядки, убили 16 человек, более четырех тысяч сербов бежали из своих домов. Почти сорок церквей были разрушены. Большинство, конечно, восстановили, но многие значимые святыни так и лежат в руинах — например, Предтеченский храм в селе Самодрежа. Власти пообещали его отреставрировать, но вместо этого устроили там деревенскую свалку. "И этому нет конца, — возмущается Гайич. — Давление на верующих усиливается, а власти Косово заинтересованы в этом. Ведь Церковь — последний оплот Сербии в регионе. Да и главные храмы с монастырями находятся именно здесь". "Ручная" церковьНесмотря на гонения, православные все же остались на родной земле. По данным косовских властей, более пяти процентов граждан самопровозглашенной республики посещают храмы Сербской церкви. Эти данные явно занижены, ведь христиане бойкотировали перепись населения. А их, по разным оценкам, свыше ста тысяч.Защитником православных с момента обособления Косово от Сербии в 2007-м выступила Рашско-Призренская епархия. Все разногласия с местными властями улаживали при ее посредничестве. Однако в последнее время Приштина демонстративно игнорирует трудности сербов."Жалобы в косовские институты власти бессмысленны. Ведь агрессия исходит с самой верхушки, которая вместо решения проблем населения, экономики и борьбы с пандемией нападает на сербов, ежедневно обзывая их ужасными словами", — заявила епархия в связи с участившимися нападениями на храмы.С каждым днем, по словам духовенства, давление лишь усиливается. И верующие боятся повторения страшных событий марта 2004-го — хотя главные храмы и монастыри охраняют бойцы KFOR из миротворческого контингента ООН. Именно для международного сообщества косовские власти годами твердят одну и ту же мантру: разные религии равны, церковь обладает всеми правами. Правда, не уточняют, какая именно. В самопровозглашенной республике с 2017-го хотят создать собственную "автокефальную церковь". Автор идеи — националистическая албанская партия "Самоопределение"."Православная церковь в Косово должна называться не Сербской, а Косовской", — заявил один из активистов движения, мэр Призрена Мютахер Хаскука.Пока все ограничивается угрозами: новой структуры нет даже на бумаге. Однако почву активно готовят, уверены в СПЦ. "Политический проект"Националисты не скрывают, по чьим стопам пошли. За основу взяли украинскую модель, где в конце 2018-го учредили "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Правда, ту фактически склеили из двух уже действовавших раскольнических организаций, на которые в общей сложности приходилось шесть тысяч приходов."А так называемая Косовская церковь сугубо виртуальная. У нее нет сторонников среди проживающих в Косово сербов. Это чисто политическая задумка", — рассуждает политолог Аркадий Малер.Поэтому Приштина может повторить украинский опыт: Киев отнял более пятисот храмов в пользу ПЦУ у канонической Украинской церкви. В Косово святынь тоже хватает — более 160 храмов и 14 монастырей, среди которых известные на весь мир обители Высокие Дечаны, Грачаница, Драганац и Печская патриархия."Все это принадлежит Сербской церкви. По сути, именно она осталась нерушимым институтом после распада Югославии — замечает Малер. — Точно так же, как и Московский патриархат в границах бывшего Советского Союза. И теперь от православного Белграда хотят отколоться. То в Черногории, где автокефальный проект сейчас заглох, то в Северной Македонии". Этим, считает он, может воспользоваться Константинопольский патриархат (КПЦ), давно стремящийся ослабить крупные православные церкви — Русскую и Сербскую. Через Украину и Косово соответственно."Фанару (район в Стамбуле, где находится административный центр КПЦ. — Прим. ред.) ничего не стоит признать косовскую псевдоцерковную организацию. Как видим, политика там построена на создании расколов в других поместных церквах", — поясняет специалист.Поэтому нынешние гонения могут быть предвестниками большого раскола. Однако, уверен эксперт, Сербская церковь будет держаться до последнего. Последние три десятилетия это наглядно показали.

https://ria.ru/20180413/1518519051.html

стамбул

косово

приштина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

православная церковь украины (пцу), сербская православная церковь, стамбул, косово, оон, приштина