https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732689307.html

В США выявили минимальный прирост числа случаев COVID-19 с июня

В США выявили минимальный прирост числа случаев COVID-19 с июня

Самый маленький с июня 2020 года суточный прирост заражения коронавирусом зафиксирован в США, за прошедшие 24 часа выявлены 16 864 случая, сообщает университет... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T18:14

2021-05-17T18:14

2021-05-17T18:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

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сша

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Самый маленький с июня 2020 года суточный прирост заражения коронавирусом зафиксирован в США, за прошедшие 24 часа выявлены 16 864 случая, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.За минувшие сутки медики в США подтвердили 262 летальных исхода.Днем ранее в США было зафиксировано 28 тысяч случаев заражения COVID-19 и 476 смертей.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.По данным университета, предыдущий минимальный суточный прирост заражений коронавирусом был зафиксирован 10 июня 2020 года. В тот день COVID-19 выявили у 11 802 человек.В общей сложности с начала пандемии в США выявили почти 33 миллиона зараженных, скончались почти 586 тысяч пациентов с COVID-19.

https://ria.ru/20210517/pandemiya-1732597048.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире