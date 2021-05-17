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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732689307.html
В США выявили минимальный прирост числа случаев COVID-19 с июня
В США выявили минимальный прирост числа случаев COVID-19 с июня
Самый маленький с июня 2020 года суточный прирост заражения коронавирусом зафиксирован в США, за прошедшие 24 часа выявлены 16 864 случая, сообщает университет... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T18:14
2021-05-17T18:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Самый маленький с июня 2020 года суточный прирост заражения коронавирусом зафиксирован в США, за прошедшие 24 часа выявлены 16 864 случая, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.За минувшие сутки медики в США подтвердили 262 летальных исхода.Днем ранее в США было зафиксировано 28 тысяч случаев заражения COVID-19 и 476 смертей.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.По данным университета, предыдущий минимальный суточный прирост заражений коронавирусом был зафиксирован 10 июня 2020 года. В тот день COVID-19 выявили у 11 802 человек.В общей сложности с начала пандемии в США выявили почти 33 миллиона зараженных, скончались почти 586 тысяч пациентов с COVID-19.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили минимальный прирост числа случаев COVID-19 с июня

18:14 17.05.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкСотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке
Сотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Самый маленький с июня 2020 года суточный прирост заражения коронавирусом зафиксирован в США, за прошедшие 24 часа выявлены 16 864 случая, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
За минувшие сутки медики в США подтвердили 262 летальных исхода.
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Днем ранее в США было зафиксировано 28 тысяч случаев заражения COVID-19 и 476 смертей.
Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
По данным университета, предыдущий минимальный суточный прирост заражений коронавирусом был зафиксирован 10 июня 2020 года. В тот день COVID-19 выявили у 11 802 человек.
В общей сложности с начала пандемии в США выявили почти 33 миллиона зараженных, скончались почти 586 тысяч пациентов с COVID-19.
 
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