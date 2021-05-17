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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732666280.html
Более 72 тысяч ямальцев привились от коронавируса
Более 72 тысяч ямальцев привились от коронавируса
Более 72 тысяч ямальцев привились от коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:36
2021-05-17T16:36
ямало-ненецкий автономный округ
россия
дмитрий артюхов
здоровье - общество
салехард
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Более 72 тысяч ямальцев привились от коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."На Ямале продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в округе привито более 72 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию 52 тысячи", - говорится в сообщении.Среди привитых – губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он сделал вторую прививку против COVID-19 в поликлинике Салехарда."Первую прививку перенес легко, никаких побочных эффектов не почувствовал. Сегодня поставил второй компонент и завершил вакцинацию. С прививкой гораздо проще становится общаться со своими близкими – не боишься никого заразить, сам не боишься заболеть. Можно спокойно планировать отпускной период. Призываю всех прививаться. Только так мы все вместе сможем победить болезнь и забыть обо всех ограничениях", – приводятся в сообщении слова губернатора.Ямал остается в пятерке лучших регионов России по темпу вакцинации. Жители округа активно продолжают записываться на процедуру через портал госуслуг. Сделать прививку можно в 74 пунктах по всему округу. Продолжаются и выезды медработников к маломобильным жителям на дом. В медицинских организациях отлажена работа с группой риска. Так, при выписке из стационара при отсутствии противопоказаний пациентам предлагается пройти процедуру вакцинации. За последний месяц вакцинацию по выписке прошли более 100 человек, уточняет пресс-служба."Ямал на протяжении длительного времени находится и на лидирующих позициях по охвату населения, подлежащего вакцинации. Это граждане старше 18 лет, у которых нет противопоказаний к процедуре. Более 25% из них уже получили первый компонент вакцины", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210408/gosuslugi-1727444424.html
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россия, дмитрий артюхов, здоровье - общество, салехард, общество

Более 72 тысяч ямальцев привились от коронавируса

16:36 17.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Более 72 тысяч ямальцев привились от коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"На Ямале продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в округе привито более 72 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию 52 тысячи", - говорится в сообщении.
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Среди привитых – губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он сделал вторую прививку против COVID-19 в поликлинике Салехарда.
"Первую прививку перенес легко, никаких побочных эффектов не почувствовал. Сегодня поставил второй компонент и завершил вакцинацию. С прививкой гораздо проще становится общаться со своими близкими – не боишься никого заразить, сам не боишься заболеть. Можно спокойно планировать отпускной период. Призываю всех прививаться. Только так мы все вместе сможем победить болезнь и забыть обо всех ограничениях", – приводятся в сообщении слова губернатора.
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Ямал остается в пятерке лучших регионов России по темпу вакцинации. Жители округа активно продолжают записываться на процедуру через портал госуслуг. Сделать прививку можно в 74 пунктах по всему округу. Продолжаются и выезды медработников к маломобильным жителям на дом. В медицинских организациях отлажена работа с группой риска. Так, при выписке из стационара при отсутствии противопоказаний пациентам предлагается пройти процедуру вакцинации. За последний месяц вакцинацию по выписке прошли более 100 человек, уточняет пресс-служба.
"Ямал на протяжении длительного времени находится и на лидирующих позициях по охвату населения, подлежащего вакцинации. Это граждане старше 18 лет, у которых нет противопоказаний к процедуре. Более 25% из них уже получили первый компонент вакцины", - отмечается в сообщении.
 
Ямало-Ненецкий автономный округРоссияДмитрий АртюховЗдоровье - ОбществоСалехардОбщество
 
 
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