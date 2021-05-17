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В Москве за сутки госпитализировали 983 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 983 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 983 пациента с COVID-19, сообщил в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:43
2021-05-17T11:43
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 983 пациента с COVID-19, сообщил в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровел еще 2 041 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 027 835. В Москве выявлено 3 573 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 983 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 983 пациента с COVID-19

11:43 17.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 983 пациента с COVID-19, сообщил в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровел еще 2 041 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 027 835. В Москве выявлено 3 573 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 983 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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