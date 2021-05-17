https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732600841.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:32

2021-05-17T11:32

2021-05-17T11:32

распространение коронавируса

россия

еврейская автономная область

сахалинская область

республика тыва

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%. 2. Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,02%. 3. Сахалинская область 0,03%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732585231.html

россия

еврейская автономная область

сахалинская область

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, еврейская автономная область, сахалинская область, республика тыва