https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732600841.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:32
2021-05-17T11:32
2021-05-17T11:32
распространение коронавируса
россия
еврейская автономная область
сахалинская область
республика тыва
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%. 2. Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,02%. 3. Сахалинская область 0,03%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732585231.html
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россия, еврейская автономная область, сахалинская область, республика тыва